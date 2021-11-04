機舖滅火筒圍毆案　16歲少年曾踢事主一腳　官考慮扣押多時判感化

15歲少年疑與人結怨，去年在遊戲機中心遭圍毆，更有人以膠牌及滅火筒襲擊少年，少年一度失去知覺，事後需要接受緊急手術切除脾臟。案中6人承認有意圖而傷人罪，餘下一名不認罪被告早前被裁定襲擊致造成身體傷害罪成。案件今（4日）在西九龍法院判刑，區域法院暫委法官許肇強指，被告在過程中只踢了事主一腳，且在他人用上武器時，沒有再參與襲擊，終考慮到其已還押多時，判其遵守18個月感化令。



16歲吳姓男被告，被控於2020年5月16日，在旺角洗衣街金雞遊戲機中心內，與其餘6名被告，有意圖而傷害當時15歲的男事主。

吳怕不參與會被其他人孤立

許官引述辯方求情指，吳案發時年僅15歲，與家人同住公屋，在職業訓練局修讀電工課程。吳當日並不知道其中一名被告與事主有何恩怨，之所以會在期間踢了事主一腳，只是因害怕若其不參與會被其他人孤立。

閉路電視拍到事件的經過。(詳看下圖)

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曾被還柙17個月

許官判刑時指，吳在整個過程中只用腳踢了事主一下，且在涉案襲擊用上武器後，吳是唯一一個沒有參與的。另吳在庭上聲稱在涉案7名被告中只與首被告認識，惟之後卻和感化官表示與第五被告更為熟悉，兩人為同學，質疑其對法庭並不誠實。最終考慮到因本案已還押了逾17個月，而襲擊致造成身體傷害最高刑罰為24個月，故決定判吳遵守感化令18個月，期間吳須遵守每日晚上10時至早上6時的宵禁令、跟從感化官指示參與小組活動、按要求隨時提交尿液樣本。

事主被打至脾臟撕裂及作切除手術

事主事後出現頭皮血腫，多處擦傷，脾臟撕裂、破碎、出血，須轉介至深切治療部，並要接受緊急手術切除脾臟，左腎亦出現血腫，及後要進行多次手術，大半個月後才能出院。他受襲後更一度短暫失憶，要長期服藥及定期覆診。

案件編號：DCCC1044/2020