新冠肺炎︱40歲患者咳嗽氣促　仍能上機來港　尼泊爾航空禁飛14天

本港今天（4日）新增7宗新冠肺炎確診個案，全屬輸入個案，患者包括一名印尼來港外傭和兩名從印度來港的船員，7名患者中有6人感染變種病毒。

患者中包括一名40歲男子，他在11月1日開始出現喉痛、咳嗽、氣促，但翌日仍能乘坐飛機由尼泊爾來港，抵港後便已檢測到陽性。衞生署稱，由於尼泊爾航空營運於11月2日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有兩名乘客確診，以及有一名乘客未能符合第599H章指明的條件，尼泊爾航空營運的客機在11月4日至17日期間都會被禁止從加德滿都着陸香港。

本港今天有少於5宗初步確診個案。



▼衞生署及醫管局10.26日公布個案最新趨勢▼



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衞生署衞生防護中心公布，截至11月4日零時零分，中心正調查七宗新增確診個案，至今本港個案累計12 360宗（包括12359宗確診個案和一宗疑似個案）。過去14天（10月21日至11月3日）累計報告47宗個案，全屬輸入個案。

今天的新增個案均為輸入個案，當中六宗涉及變異病毒株的感染，另外一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及三男四女，年齡介乎35至49歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。兩人在檢疫期間確診，三人抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。餘下兩名病人為船員，他們在船上採集的樣本檢測結果呈陽性。

今天有2名船員確診。相片為示意圖，非涉事船隻。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

第12359宗個案是一名44歲女子，無病徵，10月25日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，在葵涌香港荃灣帝盛酒店檢疫，第9天樣本呈陽性，驗出N501Y變種病毒。她於5月23日及6月28日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

第12360宗個案是一名40歲女子，無病徵，11月2日從尼泊爾經航班RA409抵港，驗出L452R變種病毒。她在7月18日及8月7日在尼泊爾接種兩劑國藥疫苗。第12361宗個案是一名46歲女子，無病徵，10月22日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，於九龍城富豪東方酒店檢疫，第12天樣本呈陽性，驗出L452R變種病毒。她於6月21日及7月19日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

第12362宗個案是一名40歲男子，他在11月1日開始出現喉痛、咳嗽、氣促，但翌日仍能乘坐飛機由尼泊爾來港，航班是RA409，抵港後便已檢測到陽性，驗出L452R變種病毒。他於3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

衞生署禁止尼泊爾航空營運的客機在11月4日至17日期間從加德滿都着陸香港。 （尼泊爾航空網頁截圖）

第12363宗個案是一名37歲女子，無病徵，她是外傭，於11月2日從印尼經航班CX776抵港，病毒量不足以進行變異病毒株檢測。她於6月23日及7月21日在印尼接種兩劑科興疫苗。第12364和12365宗個案都是船員，分別是49歲和35歲的男子，均無病徵，都在11月3日從印度經船隻Nicolaos A抵港，驗出L452R變種病毒，無接種疫苗紀錄。

署方指，由於尼泊爾航空營運於11月2日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有兩名乘客經抵港檢測而確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止尼泊爾航空營運的客機在11月4日至17日期間從加德滿都着陸香港。