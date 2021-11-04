楊明不小心駕駛囚18日　稱失拍廣告機會損失達百萬　官斥咎由自取

藝人楊明去年疑因酒醉下駕駛，在山頂馬己仙峽道撞壆，案件經歷多番波折後，今日（4日）楊明就不小心駕駛等罪，被判即時監禁18天，但他申請保釋等候上訴獲批，暫時不用服刑。裁判官判刑前要求查看楊的行車紀錄，判刑時稱雖然無楊的酒精濃度數據，但指楊明當時是嚴重地受酒精影響，神志不清，完全無法控制車輛，認為他罔顧他人安全，沒有人命傷亡或財物損失實屬僥倖，又提到楊已有酒駕、刑事損壞案底，亦曾因駕駛時使用手提電話等被罰款，但未有汲取教訓，故不適合判社會服務令或緩刑，又反駁辯方提到他因本案失去工作機會，損失達100萬，認為楊屬咎由自取。



被告林明樂（39歲，楊明的原名，下稱：楊）早前再承認不小心駕駛，及車窗玻璃光度不足兩罪判刑。

官判刑前要求觀看楊的行車紀錄儀

案件原本下午2時半判刑，惟裁判官需要觀看楊的行車紀錄儀及讓雙方閱讀案例，案件一度稍作押後。

庭上播放楊的行車紀錄儀片段後，辯方指片段顯示車速不高，亦非猛烈碰撞，望法庭處以非監禁式刑罰。

楊明上庭的情況。(詳看下圖)

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官斥楊攝取大量酒精後仍駕駛

裁判官判刑時認為，即使沒有楊當時的酒精濃度數據，但綜觀案情可推斷出，楊嚴重地受酒精影響，神志不清，沒有能力控制車輛，而容許自己攝取大量酒精後駕駛，屬極不小心的行為。

案例指酒駕猖獗須阻嚇

裁判官引述案例中部份段落，該案的裁判官提到基於酒駕的普遍及猖獗，法庭要判阻嚇刑罰，以保障公眾利益。

楊當時完全失去控制車輛的能力

裁判官對案例中的情況深有同感，認為楊罔顧他人安全，沒有人命傷亡或財物損失實屬僥倖，亦認為本案情況比案例更嚴重，因為楊完全失去控制車輛的能力，且楊並非初犯。

事發經過。(詳看下圖)

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無汲取教訓緩刑及社服令均不適合

就不小心駕駛罪而言，裁判官以1個月為量刑起點，並提到被告於2005年的酒駕案底及2008年的刑事損壞案底，亦有超速、駕駛時使用手提電話的定額罰款，直言被告明顯沒汲取教訓，因此社會服務令及緩刑並不適合。

失拍攝機會損失達100萬咎由自取

雖然辯方提到，楊原本每月要付4萬元供養父母，但因本案收入大減，失去拍劇、拍電影及廣告機會，損失達100萬元，但楊容許自己酒醉前應顧及到後果，直言這是他咎由自取、自招惡果。

最終裁判官考慮到他認罪、本案一波三折令他多折騰7個月，判他囚18日，停牌兩年。而就車窗玻璃光度不足罪則被罰款2000元。

准次以3萬元保釋候上訴

判刑後，辯方即時表示會上訴，並申請保釋。裁判官最終批准被告以3萬元申請保釋，期間他不得離港，並要一周到警署報到3次。

案件編號：ESCC2365/2020

楊明由認罪至推翻決定的經過。(詳見下圖)