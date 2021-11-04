深圳推動港深交通「通勤化」　羅湖留位接駁東鐵線、北環線東延

港府近日提出「北部都會區」發展策略，加強與內地合作；深圳市交通運輸局近日亦發布「羅湖區綜合交通十四五規劃」，計劃將位於羅湖口岸的深圳火車站升級，引入「廈深高鐵線」，與全國的高鐵網連接；並預留位置，讓香港的東鐵線，在該站與深圳地鐵11號線接軌，以加快推動深港商雙城交通「通勤化」。

另外，《施政報告》提出北環線東延。根據內地的規劃，將推進實施口岸接駁軌道交通，串連羅湖、文錦渡、蓮塘口岸等，並預留條件與未來的北環線東延連接。



北環線擬建支線往皇崗及東延線往新界北新市鎮。(《北部都會區發展策略》圖片)

「羅湖區綜合交通十四五規劃」提出，將會推進深圳火車站升級，包括加快贛深高鐵筍崗動走線建設，協調廈深高鐵引入深圳火車站，將後者連接中國高鐵網絡，並爭取將深圳地鐵11號線東延至深圳火車站，預留與港鐵東鐵線接軌的條件，從而推動深港雙城交通「通勤化」。

鮮活貨運擬轉移至蓮塘口岸

另外，規劃又提出，會盡快將文錦渡口岸鮮活貨運功能向蓮塘口岸轉移的研究，並推進口岸「小運量接駁軌道交通」，以串連羅湖、文錦渡、蓮塘口岸，以及相關軌道站點，並預留空間與北環線東延連接。北環線東延支線擬設多個站，包括羅湖南、文錦渡、香園圍等。

規劃文件亦顯示，羅湖將加快建造深圳站、羅湖北站兩個對外軌道樞紐，以及地鐵大劇院、銀湖、東門—國貿、湖貝—黃貝嶺—文錦渡等4個城市樞紐。此外，羅湖北站樞紐會加快建設深汕高鐵、地鐵14號線。