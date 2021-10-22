沙中線｜東鐵過海有期　港鐵︰明年6至7月通車　羅湖可直達金鐘

屯馬線於今年6月全線通車，惟同屬沙中線工程的東鐵線過海段，正式通車日期一再延後，由最初工程上馬時計劃在2019年啟用，延至明年2022年首季通車。港鐵今日（22日）表示，追回東鐵過海段工程進度情況良好，與港府商討後，沙中線過海段將於明年6至7月通車。

港鐵原訂今年1月至10月期間，安排於其中10個周日，停駛東鐵旺角東至紅磡站一段，以進行東鐵過海段軌道接駁工程。港鐵亦公布，最後一次暫停服務將在10月31日進行，屆時會有接駁及票務安排。



東鐵過海段將設會展及金鐘兩站。（資料圖片）

▼東鐵新9卡列車首日啟用情況▼



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總造價接近915億元的沙中線項目，工程分為大圍至紅磡段，以及過海段。大圍至紅磡段已隨屯馬線全線通車，今年6月底全面啟用。港鐵行政總裁金澤培今宣布，接駁東鐵過海的過海段工程，將於明年6至7月通車。

港鐵早前指，因應東鐵過海段軌道接駁工程，需要在今年1月至10月，安排其中8個周日，暫停旺角東站至紅磡站服務，把現有東鐵路軌，連接至新建的紅磡站月台。港鐵總經理（沙中線及高速鐵路）周蘇鴻表示，最後一次暫停服務將在10月31日進行，屆時會有接駁及票務安排。

去年引入新信號系統 曾被揭有「帶錯路」問題

港鐵原訂去年更換東鐵新信號系統及引入新的9卡列車，但被《香港01》揭發新信號系統出現「帶錯路」，會導致列車「入錯線」等問題，去年10月臨門一腳叫停轉用新信號系統，至今年2月6日起才轉用。

隨新信號系統啟用，東鐵正安排以9卡新列車及傳統12卡列車混行，未有再提原來半年內完成悉數更換成9卡列車的目標。9卡列車更接連出現問題，本月颱風襲港期間，多部列車曾出現故障，至今仍未完成更換列車。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，東鐵新列車由2月開始陸續投入服務，運作期間需磨合及微調，打風期間遇到的問題已妥善即時跟進。至於過海段通車時，列車將改為使用紅磡站的新月台層，轉乘屯馬線乘客會更方便。

▼10月22日，東鐵過海段新站會展站工人施工情況▼



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至於東鐵過海段的兩個車站，會展站及金鐘站的相關工程亦有進展。港鐵早前釋出多張金鐘站擴建部份的新照片，顯示工程已大致完成

▼6月27日屯馬線全線通車 特別頭班車開出情況▼



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▼6月27日屯馬線全線通車 鐵路迷於宋皇臺站搶先入閘▼



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▼東鐵新9卡列車首日啟用情況▼

