安心出行｜增派人手助長者填資料　聶德權：把不方便減到最低

政府規定11月1日起進入政府場所、醫管局設施、公共街市等地點時，市民必須掃描「安心出行」二維碼，有長者表示困難，部份需要「掃碼」的街市人流明顯減少。



公務員事務局局長聶德權下午至到食環署南昌辦事處暨車房，向食環署職員表示，部門會增派人手協助無法使用「安心出行」的長者填寫資料，務求把不方便減到最低。



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到訪食環署了解執行情況

聶德權與食環署署長楊碧筠等食環署人員會面，了解工作情況。因應市民進入政府大樓和辦公處所前須使用「安心出行」流動應用程式的安排，他向食環署員工了解執行情況，並對職工面對的挑戰表示理解，亦感謝和勉勵他們在抗疫工作上堅守崗位、迎難而上。

食環署職員向聶德權介紹新引入的低地台垃圾收集車，裝有大型擋風玻璃及側窗，為司機提供更廣闊視野，加強保障司機、清潔工人及道路使用者安全，也能提升工作效率。

聶德權其後聽取屍體處理隊的前線人員介紹日常工作情況和工作裝備。亦到訪九龍區小販及街市組，了解該組別提供的服務，包括小販續領牌照、街市攤檔租約和不定時舉辦九龍區公眾街市空置攤檔公開競投的安排。