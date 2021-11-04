自 11 月 1 日起，規定進入政府處所必須使用「安心出行」，掃描指定 QR Code 後才可進入，包括政府部門、公共街市及醫管局轄下機構等。不過部分長者因沒有智能電話，或不懂使用「安心出行」App，令他們出入這些地方出現阻礙。

因應這項政策，市面上出現相關的銷售手法，如幾百到一千元的「安心出行機」，以及近日衍生的代裝「安心出行」App服務，不過這受到不少爭議。



藍田匯景商場（Google圖片）

有網民在 Facebook（Meta）群組分享，在藍田匯景商場中的手提電話店中，目擊一位長者向店員查詢安裝「安心出行」App的情況，而該店員即向長者開價 $80 作安裝費。雖然最後未知該長者有沒有支付有關費用，但網民有著兩極的意見：

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咁都要厄（呃）長者 唔奸不成商 LIHKG 網民留言

唔識就要俾人賺㗎啦，好出奇咩，有服務就要比（俾）錢架啦，你當人開保良局定樂善堂呀樓主。建議樓主開善堂免費幫人裝，包排長龍。 LIHKG 網民留言

深水埗鴨寮街（HK01資料庫圖片）

同時，LIHKG（連登）也有網民開 post，表示發現深水埗鴨寮街也有人兜售代裝「安心出行」App 服務，同樣開價 $80，而且要先付錢後才幫他安裝。

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黑店 vs 明買明賣

$80 裝一次「安心出行」App，不少網民認為是明買明賣，沒有強迫光顧，有需要這服務才付錢，不算是「呃」或黑店，這也成為兩派網民的爭論點。現時就「安心出行」的使用仍有疑問的話，可放大下圖了解安裝和使用的懶人包：

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手機回收價｜2021 年眨眼已過去三季，在剛過去的 9 月，手機市場可謂精彩非常，除了有 Samsung 摺機上市，Apple 一年一機的 iPhone 亦迎來新一代 iPhone 13 系列，讓人換機欲望直線上升。但在多部強作登陸的壓力下，市面上手機的二手回收價大都呈下跌之勢，如果想要用手上舊機 Trade-In 的話，恐怕就沒有太大賺頭。

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