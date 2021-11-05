第三針｜預約系統要求填第二針日期　社工批無人會記得、為難長者

特定群組今日（5日）起可預約接種第三劑新冠疫苗，有協助長者預約的社區組織協會指，預約系統要求長者輸入第二針接種日期，否則不能登入，但其實大部份人都不會記得第二針的實際日期，加上預約過程頗為複雜，長者相信難以獨加預約，認為輸入身份證號碼後，系統應可搜索到第二針注射時間，期望政府毋須市民輸入不必要資料。



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特定群組今起可打第三針，《香港01》記者今早實測試用系統，預約過程順利，但需輸入較多選項，過程繁複。

社區協會組織幹事連瑋翹今早協助長者預約，認為預約過程頗複雜，需要填寫第二針打針日，幸好該批長者早前都是透過他預約，較易翻查紀錄，但一般人都不會記得實際日期，其實輸入身份證號碼，系統理應便可得知接種者第二針日期，毋須再難為他們再填寫。

另一方面，進入選擇第三針版面時，預約人士要填「所屬組別」。連瑋翹表示，該組員只有不同職業的選項，包括例如醫護、安老院舍及口岸人員等，但沒有一個選項是長者，「就要揀『其他』，令人覺得混亂，都諗咗一輪」。《香港01》已向相關部門查詢會否改善，正等候回覆。

連瑋翹今早已替4至5人預約，他們早前都是接種科興疫苗，第三針亦希望注射同款針，因為相信副作用較少，他們接種第三針希望可以通關回內地，基於避免變種病毒Delta來襲者就較少，亦「感覺無第一、二針咁多人，當時成朝不斷約，可能第三針都有啲抗疫疲勞。」

第三針優先群組包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者，以及工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員。這些人士無論首兩針是接種科興疫苗或復必泰疫苗，都可打第三針。不過就不包括12至17歲的復必泰疫苗接種者。

另外，如其他已接種兩劑科興疫苗的市民已超過6個月，短期內要前往海外高感染風險地區，亦可攜同例如機票前往接種中心，人員會酌情處理。至於接種科興疫苗但已驗不到抗體、常陪伴家人出入醫院、要照顧小朋友等會否都可打第三針。據了解，酌情處理暫時只包括要到高風險地區者。