第三針｜長期病患等特定群組今起可預約　一文看清自己是否合資格

60歲以上長者、長期病患者、免疫力弱病人、醫護人員等等，均屬合資格接種第三劑新冠疫苗人士，今天（5日）起可以預約，並於11月11日起接種。

不過，哪些人士屬於「免疫力弱」？是否所有長期病患者都應該打第三針？下文將會一一闡述。有家庭醫生指出，糖尿病患者、正服用薄血丸的病人都屬於應該打第三針的長期病患者，但血壓高、膽固醇高、有甲狀腺問題的人士，則未必一定要接種，促請政府盡快向私家醫生發放更多指引，以便掌握哪些人士應該接種第三劑疫苗。



▼詳看合資格人士定義▼



根據政府上載於疫苗專題網站的小冊子資料，符合接種第三劑新冠疫苗資格的免疫力弱人士包括：

1. 現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療



2. 曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療





3. 重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療





4. 晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染





5. 正接受免疫抑制藥物或過去 6 個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療



另外，優先群組包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者，以及工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員。這些人士無論首兩針是接種科興疫苗或復必泰疫苗，都可打第三針。不過需注意，當中不包括12至17歲的復必泰疫苗接種者。

林永和促請政府盡快向私家醫生發放更多指引，以便掌握哪些人士應該接種第三劑疫苗。 （資料圖片）

家庭醫生林永和表示，糖尿病患者、正服用薄血丸的病人都屬於應該打第三針的長期病患者，但血壓高、膽固醇高、有甲狀腺問題的人士，則未必一定要接種。他指昨天收到衞生署發出的電郵，稱會舉辦一次視像會議，方便醫生掌握哪些長期病患者應該接種第三劑疫苗，但該會議的舉辦日期則未定。由於下周四便開始打第三針，現時亦有市民向他查詢自己是否適合打針、能否預約的問題，他促請政府盡快與私家醫生開會，發放更多指引，而他暫時未接受市民預約打第三針。

政府在新聞稿指，長期病患者在打第三針時毋須出示醫生證明文件，但應先諮詢醫生意見，何時合適接種第三針疫苗。