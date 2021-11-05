港珠澳大橋壓測造假案　廉署再控嘉科兩名董事　涉詐騙200萬元

嘉科工程顧問有限公司19名實驗室職員，就港珠澳大橋香港工程項目混凝土磚壓力測試記錄造假，早前被廉政公署落案起訴並定罪。

廉署今日（5日）再落案起訴兩名嘉科工程顧問董事，控告他們涉向土木工程拓展署，隱瞞其職員在測試中造假，詐騙款項約200萬元。被告將於今日下午在西九龍裁判法院應訊，以待案件稍後轉介區域法院答辯。



港珠澳大橋壓測造假案，廉署再控兩名時任董事，涉隱瞞以詐騙200萬元。（資料圖片）

土木署於2012年成立小蠔灣工務區域試驗所，為港珠澳大橋香港工程項目進行建築材料合規測試。嘉科獲土拓署外判顧問合約，管理及營運該試驗所。根據顧問合約要求，嘉科須對試驗所進行的測試質素全面負責，並須嚴格遵循香港實驗所認可計劃的認可標準測試程序。嘉科如發現測試服務的質素有任何誤失，須向土拓署匯報。如嘉科未能符合合約條款，土拓署會暫緩發放款項。

廉署接獲土拓署轉介的貪污投訴後展開調查，早前已成功檢控19名嘉科工程顧問實驗室職員。廉署向律政司徵詢進一步法律意見後，今再落案起訴兩名嘉科董事。

兩名被告分別是︰梁永強（64歲），事發時任嘉科營運董事；及Leslie Harry Swann（70歲），事發時任嘉科部門董事。兩人同被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

案發時，梁永強負責監督嘉科的香港項目，包括上述顧問合約。Swann是梁永強的下屬，負責管理及營運上述試驗所。

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控罪指，梁永強及Swann涉嫌於2016年7月28日至2017年5月10日期間，故意隱瞞嘉科職員，曾使用已經測試或高強度的混凝土磚或金屬校準柱，代替送交上述試驗所作建築材料合規測試的混凝土原始樣本磚，意圖詐騙而誘使土拓署向嘉科發放約200萬元款項，導致嘉科獲得利益及土拓署蒙受不利。

土拓署、路政署和運輸及房屋局在廉署調查案件期間提供全面協助。