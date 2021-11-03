兩名友邦保險前代理人　涉詐騙70萬元佣金及保險賠償　遭廉署起訴

廉政公署昨日（2日）落案起訴兩名前友邦保險代理人，控告他們涉嫌在9宗投保申請及相關保險索償中作虛假陳述，詐騙友邦保險佣金及保險賠償共約70萬元。兩名被告獲廉署准予保釋，明日（4日）將於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



廉政公署昨日（2日）落案起訴兩名前友邦保險代理人，控告他們涉嫌在9宗投保申請及相關保險索償中作虛假陳述，詐騙友邦保險佣金及保險賠償共約70萬元。（資料圖片）

涉事友邦保險前保險代理人梁景麒及余勝賢，同為35歲。梁景麒被控共9項罪名，即5項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條；及4項串謀詐騙，違反普通法。余勝賢則與梁景麒同被控一項串謀詐騙罪名。

涉誇大保單持有人職業及月薪

友邦保險為客戶提供不同保險產品，在處理投保申請時，會考慮客戶的職業、年薪及病歷等。本案罪行涉於2016年7月至2018年7月期間發生。梁景麒於案發時，任職友邦保險的保險代理人，他於2017年12月獲晉升為小組經理後，可獲取上線佣金。余勝賢是梁景麒的下線保險代理人。

該4項串謀詐騙控罪，指梁景麒涉分別與余勝賢、另外一名下線保險代理人及4名保單持有人串謀詐騙友邦保險，在4份保單申請中，虛報有關保單持有人的職業，誇大其月薪，並誘使友邦保險批准該4份保單申請，及向梁景麒及其下線代理支付佣金。控罪並涉及在相關保險索償中，涉嫌虛報該4名保單持有人受傷，誘使友邦保險向他們支付保險賠償。

案件涉約10萬元佣金及約60萬元賠償

餘下5項控罪指，梁景麒涉嫌向友邦保險，虛報另外5名保單持有人的職業及每月收入，並意圖詐騙，誘使友邦保險批准其5份保單申請，並向梁及其下線代理支付佣金，及向有關保單持有人支付保險賠償。

廉署調查發現，案件涉及佣金共約9.5萬元及保險賠償共約60萬元。廉署早前亦就有關調查，分案起訴上述部份保單持有人及下線保險代理人。友邦保險在廉署調查案件期間提供全面協助。