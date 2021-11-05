第三針｜長期病患定義不清　醫生：應寬鬆處理料包通波仔、糖尿病

第三針新冠疫苗下周四（11日）開打，其中一個特定群組為長期病患者。有家庭醫生稱已有數十人查詢，衞生署則於下周一召開網上會議，詳細向私家醫生交代長期病患者清單，估計心臟病、曾接受「通波仔」手術等患者應可優先接種第三針，而其他較穩定的疾病包括高膽固醇、高血壓、糖尿病等病人，相信會寬鬆處理，亦包括在內。



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首兩劑不論接種科興還是復必泰疫苗的長期病患者，都可以接種第三針，政府表示他們毋須出示醫生證明，但鼓勵病人接種前諮詢醫生。家庭醫生林永和表示，衞生署下周一會有網上會議，交代長期病患者接種第三針的清單、預約系統、針卡等安排。

林永和提到曾「通波仔」或接受心臟手術等康復者相信可打第三針，「要盡快打添、如果夠半年」，其他較輕微的病人，例如服用血壓藥、膽固醇藥；糖尿病、前列腺、貧血、甲狀腺及精神病人，「應該都會寬鬆處理，覺得係就唔會拒絕」。

目前有數十人已向林永和查詢第三針安排，約有10人已預約下周四首日打第三針，大部份都是長者，全部人首兩針都是接種科興疫苗。

家庭醫學專科醫生朱偉星收到超過10名病人查詢，已有4至5人預約打第三針。他提到政府對第三針長期病患者清單不清晰，目前尚待周一會議釐清，而且「(醫生用)系統未有第三針安排，未有位加第三針」，他稱，可能周四打第三針首日才會更新系統，「無得準備，唔會比齊晒你，所以第一日可能會有啲甩漏。」

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

