槍彈癡帶有子彈手槍上街　稱未上彈槍械猶如金屬不夠完整　囚7年

聲稱對槍械彈藥有興趣中年漢，帶已上彈手槍在街被警方截查，警方之後在其家及辦公室另發現18枝槍械、逾3600發子彈等。中年漢今日（5日）在高等法院承認無牌管有槍械及彈藥等4罪。求情時稱他沒有意圖使用槍械，惟認為槍械是藝術品，必須上彈才算完整，否則只是一塊金屬，因此他所有收藏的槍械均有上彈。法官指控罪嚴重，且被告家中槍械未有妥善鎖上，有機會落入不法之徒手中，判中年漢入獄7年。



被告李重民（47歲，資訊科技管理經理），承認於2019年2月21日在旺角、住所及辦公室，共藏有14枝手槍、1枝氣槍、4槍步槍、逾3600發子彈及6樽火藥。

被捕稱外面危險藏槍彈自衛

案情指，警方於2019年2月21日於旺角截停被告時，在他身上發現一枝已上彈的手槍，被告在警誡下指，他藏有槍械及彈藥作自衛之用，又解釋認為外面很危險。警方及後在被告家中及辦公室搜出其他槍械及彈藥。

辯方向法庭呈上29封由被告的家人、朋友及同事撰寫的求情信，多封信都顯示他是一個好爸爸、為人善良、品格良好，定期會做義工。

被告認會自製子彈

辯方解釋，被告對工程及科學有濃厚興趣，熱衷於槍械及彈藥，更會自製子彈，即使他管有如此大量的槍械及彈藥，但強調被告沒有意圖使用槍械，被告亦沒有政治聯繫或與犯罪集會有聯繫，對公眾造成的風險非常低。

辯方續指，雖然被告對警方解釋作自衛之用，但他當時只是在驚慌下作出解釋，其實他從沒意圖使用槍械，又指有關槍械妥當地收藏在涉案單位內，可被使用的風險非常低。

指槍是藝術品上彈才算完整

被問到為何被告要攜帶已上彈的手槍到街上，辯方解釋被告想換掉藏在辦公室內的手槍，又稱被告認為槍械是藝術品，必須要上彈才算完整，否則只是一塊金屬，而他所有收藏的槍械均有上彈。

官指攜手槍上街屬加刑因素

法官判刑時指，涉案控罪為嚴重的罪行，因為會對公眾造成危險，法庭要確保香港是一個安全的城市。

法官接納被告有良好品格，但認為被告在家中的槍械未有好好鎖上，或會令家人曝露於危險之中，亦有機會落入不法之徒手中，而他攜帶手槍上街屬於加刑因素，最終判他囚7年。

案件編號：HCCC169/2021