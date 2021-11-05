性騷擾｜女子落雨濕身被男同事盯着胸部　平機會代表提控

平等機會委員會今天（5日）公布根據《性別歧視條例》，代表一名女子向區域法院提出法律訴訟。案情指，事主的前男同事曾在工作間多次性騷擾她，包括對她作出不受歡迎的身體接觸，例如用手撫摸她的背部，以及在工作場所舉行的活動中，當事主衣服被雨淋濕時，該男子盯着她的胸部，給予她不受歡迎並涉及性的注視。



平機會今日（11日）呼籲大眾保持理性態度，體恤有關設施必要性。（資料圖片）

法庭頒令禁披露申索人姓名及身份

法庭已頒發匿名命令，禁止任何報道或披露本案件申索人的姓名及身份。申索人的名字在申索通知書以英文字母「C」代替。

平機會：近四年性騷擾投訴佔45%

平機會表示，注意到工作間的性騷擾個案持續高企，在2017至2020年期間，平機會收到519宗性騷擾的投訴，佔平機會同期根據《性別歧視條例》所收到的投訴約45%。

平機會表示，希望藉此法律訴訟提高公眾意識，讓市民明白任何人在工作間對同事作出不受歡迎的身體接觸及/或不受歡迎並涉及性的注視，都有可能構成性騷擾。

根據《性別歧視條例》，當騷擾者對受害人作出任何不受歡迎並涉及性的行徑，而一名合理的人在顧及所有情況後，應會預期該受害人會感到受冒犯、侮辱或威嚇，即屬性騷擾。此外，性騷擾亦指騷擾者自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑對受害人造成一個在性方面有敵意或具威嚇性的環境。《性別歧視條例》涵蓋僱傭範疇內所發生的性騷擾行為。