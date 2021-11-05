九巴11月逢周末推長者優惠　免費過海線增至81條　毋須先登記

九巴公布，由明日（6日）起，於11月的周末和周日，向合資格的長者乘客提供免費乘搭過海巴士優惠。長者可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭由九巴營運的過海巴士線。至於「長者日」正日，即11月21日更會提供全線免費。

九巴今日（5日）再宣布，領取優惠安排將簡化，長者乘搭計劃涵蓋的過海巴士線後，只需在第10個工作天後至30天內，到各區的「八達通服務站」拍卡，便可取回相關車程的車資，享有回贈。毋須在club1933 登記八達通號碼，亦可享免費乘車優惠。



九巴宣布，為響應11月21日的「長者日」，將於今年11月的七個周末和周日，合資格的長者乘客可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭69條由九巴營運的過海巴士線。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

免費過海路線增至81條包括多條深宵線

長者可以於11月6、7、13、14、20、27及28日，使用長者八達通，以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭由九巴營運的過海巴士線。至於「長者日」正日，即11月21日更會提供全線免費。

九巴今日（5日）宣布，受惠的免費過海巴士路線增至81條，新增路線包括N368、690、N118、N121、N122、N170、N171、N182、N307、N619、N680及N691。

▼81條過海免費路線▼



另外，長者乘搭受惠的過海巴士路線後，只需在第10個工作天後，並在搭車後的30天內，於各區「八達通服務站」或透過八達通App拍卡，便可取回相關車資回贈，毋須在 club1933 登記八達通號碼。