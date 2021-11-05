第三針｜復必泰抗體水平高於科興　對付多種變種病毒有效應超9成

本港特定群組下周四（11日）開始打第三針，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌團隊的研究顯示，已接種兩劑科興疫苗抗體水平較低的市民，第三針打復必泰疫苗，中和抗體水平較打三針科興疫苗高，而對付變種病毒的有效率都超過9成。



▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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有關研究在medRxiv網站發表預印版本，參與研究的80名34至73歲接種科興疫苗後免疫反應較低人士，今年8月至10月隨機安排注射科興及「溝針」打復必泰疫苗，兩款疫苗人數各佔一半。一個月後，打第三針復必泰疫苗參與者的中和抗體水平較打科興疫苗者顯著為高。

對付病毒株方面，原生病毒株、變種病毒Beta、Gamma及Delta，接種第三針後，復必泰疫苗組別的平均有效率分別為96.83%, 92.29%, 92.51% and 95.33%；科興疫苗則分別為57.75%、38.79%、32.22%及48.87%，團隊認為復必泰疫苗的有效率明顯較高。

至於副作用，接種復必泰疫苗組別一周內出現針口痛、疲累及肌肉痛比率較科興疫苗組高，但都屬於輕微及短暫。但研究團體提到，今次研究有數項限制，包括研究數字較少，但已公佈最大的差異及提供足夠數據判斷；研究只包括免疫反應較差者；未有將T細胞反應包括在內，團隊會在收集樣本6個月時再研究相關反應。

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