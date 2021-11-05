10男女涉尖沙咀暴動　控方引赴湯杜火案判辭　指有被告作從犯角色

前年8月11日，大批示威者包圍尖沙咀警署，事後共有29人被控暴動罪，其中5男5女否認控罪受審。案件今（5日）在區域法院開審，控方在開案陳詞中，引述終院昨頒下「赴湯杜火」案判辭，並即引用終院就「共同犯罪原則」的解釋，指眾被告是以主犯的身份作出了破壞社會安寧的行為，或是以從犯的身份作協助、教唆或鼓勵，從而參與了該次暴動。另他們當日的衣著與裝備均與暴動人士相類似，以人多勢眾去鼓勵他人或互相掩護，去達到破壞社會安寧的共同目的。



十名被告依次為：劉維穎（19歲）、郭嘉輝（22歲），張文俊，梁卓華（20歲）、黄奕瑋（20歲）、梁俊偉（26歲）、吳紹勤（28歲）、韋婷婷（26歲）、卓麗馨（24歲）、潘慧雯（42歲）。他們被控一項暴動罪，指他們於 2019 年 8 月 11 日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。

有約2000示威者在暴動區

控方案情指，當日下午6時38分開始，約有2000名示威者在涉案暴動區域集結，他們大多身穿黑色衣物及頭盔等保護裝備，佔據行車線及築起路障。警方其後在尖沙咀警署外舉黑旗警告，惟示威者未有離開，更以雜物阻礙警署出入口及向警署投擲硬物，警方遂向示威者投擲催淚煙，舉起橙旗警告，依舊不獲理會。

警員雙腿被汽油彈擊中

及至接近7時，示威者用彈弓把物品射向警署，警方則向示威者發射了一輪布袋彈。示威者其後向警署行車入口投擲汽油彈，擊中一名男警的雙腿，導致其下肢有5.5%的2級燒傷。警方最後在多次警告無效後，展開驅散行動，10名被告均身穿黑衣及配備防護物品在暴動區域內被捕。控方指期間警方多次發出警告，若被告非參與暴動，必有足夠時間離開，惟他們一直逗留至被捕。

指部份人在場作鼓勵角色

控方最後引用終院昨日頒下「赴湯杜火」案的判辭，當中有就「共同犯罪原則」作詮釋。控方指眾被告是以主犯的身份作出了破壞社會安寧的行為，或是以從犯的身份即作出一些協助，教唆或鼓勵破壞社會安寧的行為，從而參與了該暴動。他們的衣著及管有的物品和其他參與暴動人士的衣著是相類似。他們集結在現場從而增加集結人士的數目，以人多勢眾去鼓勵他人，或互相支持或掩護，去達到破壞社會安寧的共同目的。

案件編號：DCCC 23/2021