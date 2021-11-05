終院裁暴動罪不適用共同犯罪原則　大狀：提高檢控蒐證門檻

終審法院裁定普通法下的「共同犯罪原則」，不適用於非法集結及暴動案，單純身處現場並不招致任何刑事責任。律師會前會長熊運信今（5日）在港台節目《千禧年代》中表示，終院指出兩條控罪的原有立法精神，不認為會影響定罪門檻和舉證。

熊運信表示，裁決釐清非法集結和暴動罪的構成元素，兩條罪行均涉「參加集體」，即暴動需要3個人或以上參與，參加者須知道自己涉及暴力行。他強調控方除了要證明被告身處現場，也要就被告其他行為作舉證，例如有暴力非法行為或鼓勵在場人士擾亂公眾秩序等。



熊運信提及，即使不在暴動現場也可視為「從犯」，例如事前在網上呼籲其他人作出暴力行為，負責準備頭盔、面罩等物資，或者開車協助他人逃走等，雖然不適用於「共同犯罪原則」，但有機會被視為煽動、協助和教唆暴亂，同樣須承擔刑責。

就「不完整罪行」方面，熊運信舉例指，若有人準備入屋爆竊，在門外嘗試撬開大閘入屋時被警察截獲，「其實我未入到去，門都未打開，但係做嘅嘢係企圖干犯入屋犯法罪」，這個就屬於「不完整罪行」，他強調控方必須證明被告行為做到最後一步。

湯家驊：日後檢控須小心考慮參與程度

大律師吳宗鑾認為，判決「冇話邊個特別贏」，只是將控罪元素還原基本步，並提高律政司蒐證及檢控門檻，需要證明涉案人士在現場的角色，不能夠以當事人在現場，就斷定他支持或鼓勵犯罪行為。

資深大律師湯家驊則認為，檢控官本身需要小心考慮涉案人士的參與程度，如果參與程度不直接，應用「從犯」角度去考慮和檢控。他相信日後同類案件判決，對被告實際影響分別不大，「從犯」與「主犯」的刑罰相同。

上訴人湯偉雄：判決後鬆一口氣

案件上訴人湯偉雄表示，判決後鬆了一口氣，擔心一旦判決敗訴，律政司會引用其案例將涉及同類案件的市民定罪，「人哋就會以為我哋係衰人。」他指就前年7.28上環衝突案，律政司原先控告非法集結，後來改控暴動罪，他有感政府當時想藉其案「殺雞儆猴」，控方以「控制社會環境」多於證據去衡量控罪。