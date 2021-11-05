強制檢測｜沙田聖母無玷聖心學校等4學校爆流感　師生兩日內檢測

政府今日（5日）晚間公布強制檢測公告，2間幼稚園及2間小學因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，因此被納入強制檢測公告，需要在下周日（7日）或之前接受檢測。受影響學校包括，土瓜灣聖公會牧愛幼稚園、九龍城聖三一中心幼稚園及幼兒園、沙田聖母無玷聖心學校及將軍澳號東華三院王余家潔紀念小學。



任何在10月22日至11月5日期間曾身處土瓜灣聖公會牧愛幼稚園、九龍城聖三一中心幼稚園及幼兒園超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於下周日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於下周一（8日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

另外，沙田聖母無玷聖心學校五年級及將軍澳東華三院王余家潔紀念小學四年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），同樣須於下周日或之前接受檢測。

受檢人士若在周三（3日）至今日（5日）期間已進行檢測，已經完成冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。