新冠疫苗｜今起預約打第三針　首天2.45萬人網上預約接種

合資格接種第三劑新冠疫苗人士，例如60歲以上長者、長期病患者、免疫力弱病人、醫護人員等，可在今天（5日）起預約，並於下周四（11日）起接種。政府晚上表示，今天有 24,500人經網上預約系統預約接種第三針，但強調數字不能反映實況，因市民可經其他途經打針。



截至今日下午八時，共約24 500名市民預約接種第三針。 （資料圖片/梁鵬威攝）

政府回覆查詢時表示，截至今晚8時，共約 24,500名市民在網上預約系統，預約在下周四或之後於社區疫苗接種中心或普通科門診診所接種第三針。

不過，政府稱預約數字不能完全反映日後接種第三劑的實況，因市民可由下周四起，到部份社區疫苗接種中心領取「即日籌」，也可在私家醫生或診所預約接種科興疫苗；而公立醫院病人和訪客可在公立醫院的新冠疫苗接種站，即場接種復必泰疫苗，無須預約。

單日逾5067人打首針 近兩周單日新高

另外，新冠疫苗接種計劃推行已踏入第253天。截至今天晚上8時，全港累計有463.65萬人已接種至少一劑疫苗，佔12歲或以上人口68.8%

今日疫苗接種中心全日共有9,567人打針，當中打首針有5,067人，較昨日略增574人，為10月23日以來近兩周單日新高。當中有3,292人打復必泰、1,775人打科興。至今累計有4, 636,518人已打第一針，接種率為68.8%。