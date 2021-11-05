安心出行｜張宇人料強制使用後生意跌約兩成　倡延長堂食時間幫補

飲食界立法會議員張宇人今午（5日）聯同飲食業界代表，與政府代表會面，商討政府擬規定B類餐廳需使用「安心出行」事宜。張宇人表示，飲食業界希望能與內地盡快通關，承認強制B類餐廳顧客使用「安心出行」會導致餐廳生意額下跌，「少一至兩成走唔甩」。



他建議，為彌補餐廳生意額下跌，延長B類食肆堂食時間等，並容許餐廳對顧客使用虛假安心出行免責。



香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，12月是餐飲業的旺季，相信措施若能在今個月中開始實施，讓市民有適應過程，會對年尾的生意有積極作用。



建議每枱人數4人增至6人 入座率升至75%

張宇人說，業界預計若強制B類餐廳顧客使用安心出行，餐廳生意額必定會下跌，「一兩成生意點都會少」，目前飲食界無法承受生意額有一至兩成跌幅，因此建議放寬部份防疫措施，包括延長堂食時間；食桌之間距離由1.5米減至1米；每枱人數由4人放寬至6人及入座率由50%升至75%等。他認為，政府對放寬堂食時間及餐廳免責的建議反應較正面，對方表示會研究各項措施。

他又指，業界無法分辨「安心出行」程式真假，建議容許餐廳對顧客使用虛假安心出行免責。

將以問卷諮詢B類食肆對強制「安心出行」取態

張宇人表示，今日出席會面的商會主席均認為強制使用「安心出行」，有助減少食肆的工作量和風險，「依家我地做少啲，唔洗睇紙仔，又唔洗畀人寫假紙仔，係執行上都有好處。」

他說，飲食業界希望香港盡快與內地通關，明白「安心出行」是非常重要的項目，冀可得到國家及廣東省信任，強調會配合政府為了盡快通關所作出的措施。被問到有多少B類食肆不希望強制顧客使用「安心出行」，張宇人指他會以問卷形式諮詢業界。

黃家和指，B類食肆強制使用「安心出行」，可以減少前線人手和心理壓力。（資料圖片）

黃家和冀12月中實施 讓市民有適應過程

黃家和則表示，過去數月不少B類餐廳因為「填紙仔」而被罰14日不可以晚市堂食，黃家和認為前線員工的壓力都十分之大，因而支持B類食肆一樣強制使用「安心出行」，一方面可以減少前線人手和心理壓力，另一方面B類餐廳轉C、D類餐廳，生意都會有相應改善。黃表示，雖然不知道具體的實施辦法，但認為「會逐步實施，大家都要有適應過程」，又指12月是餐飲業的旺季，相信措施若能在今個月中開始實施，會對年尾的生意有積極作用。