鄧炳強左手受傷留院一晚今早出院　傷口日後都要「有啲處理」

保安局局長鄧炳強前日因手部受傷到法國醫院（聖德肋撒醫院）做手術，因要處理公務昨日離院，至晚上(5日)9時許再入院治療。記者昨晚在醫院停車場見到鄧炳強，他數次向記者表示「好小事啫」，無影響工作。

他留院一晚，今早(6日)11時許出院時表示，上周不慎擦損左手，之後傷口發炎，周四到醫院進行小手術放膿，昨晚再到醫院洗傷口及檢查。他稱，「傷口日後都要有啲處理」。



鄧炳強今早（6日）出院時表示於上星期不慎擦損左手，數日前傷口發炎，並於本周四開始腫脹，當日工作後到醫院求醫，即日進行小手術放膿，昨日星期五繼續工作，至晚上放工後再到醫院處理及洗傷口，以及接受跟進檢查。他稱，「傷口日後都要有啲處理」。

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據了解，鄧炳強日前弄傷左手，之後傷口出現發炎，腫脹含膿到醫院求醫。經診治後，醫生為他的傷口放膿，原要求他留院觀察一日，但因有已預定的公務要處理，因此他決定先行出院，昨晚再回去覆診。據悉，醫生會為他打抗生素，而院方也會為他檢查有否細菌入血。如無特別情況，今日可以出院。

保安局昨晚10時許回應傳媒查詢，指鄧炳強因手肘受傷發炎，曾在醫院接受小手術，工作不受影響。

林鄭月娥右手骨折未癒 陳肇始左手腕又綁繃帶

港府近期接連有問責官員手部受傷，其中行政長官林鄭月娥上月18日晚上在禮賓府跌倒，近午夜自行前往瑪麗醫院求醫，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折，她按醫生建議留院觀察一晚，翌日早上出院。她之後暫停工作一星期，直在25日復工，但右手石膏未除，需用三角巾綁好。

食衞局局長陳肇始的左手多次被發現綁了繃帶，她周三（3日）出席疫苗接種記者會時，左手手腕再次用繃帶綁上。