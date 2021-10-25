鄧炳強：爭取現屆政府任內展23條立法諮詢　支持訂侮辱公職人員罪

保安局局長鄧炳強今日（25日）出席立法會保安事務委員會會議，強調希望盡快做《基本法》23條立法工作，但並不簡單，2003年提出的法案只是「起點」，會考慮法庭裁決案例及因應2019年反修例事件的危害國家安全情況，將包含七項罪名，當局需要精準研究，希望爭取在現屆政府完結前展開諮詢。鄧炳強指保安局會全力支持民政局研究訂立侮辱公職人員罪及打擊假新聞。



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梁美芬憂梁天琦出獄後仍有影響力、號召力

經民聯梁美芬關注，政府能否在明年七一慶回歸25周年時，完成23條立法工作以及仇警罪。梁美芬另外關注，社運人士如梁天琦、盧建民將於明年1月及4月相繼出獄，擔心他們仍然有影響力和號召力，「我哋有無任何應對嘅方式，社會係點樣去處理？據說佢哋號召力仍然係相當高。」

鄧炳強表示，不管任何人違法，尤其是違反國安法必定會嚴肅處理，「我唔理呢個人佢係放監出嚟定係喺度，呢個必然處理。」

保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

麥美娟斥抵制TVB：「黑社會捧盆連桔去人哋舖頭去收保護費」

工聯會麥美娟提出，網上發起針對商業機構的抵制行動，以無綫電視報警為例，形容抵制行動「其實佢哋嘅行為，就真係同以往呢，黑社會捧盆連桔去人哋舖頭去收保護費，其實差唔多。」麥美娟關注擬訂的網絡安全法例會否涵蓋到。民建聯周浩鼎認為，網絡安全受假新聞影響，「處理要再闊少少。」

鄧炳強表示，現有條例能夠針對網絡欺凌行為及不當言論，當局會檢視當中的灰色地帶，法改會正研究電腦網絡罪行。擬推行的網絡安全法將針對關鍵基礎機構，如水、電、煤，如受攻擊會影響香港社會經濟民生及公共安全，假新聞是另一個範疇，由民政局處理，保安局會協助研究。