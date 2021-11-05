01獨家｜鄧炳強手部受傷到醫院做手術及覆診：好小事啫

有市民向《香港01》報稱，保安局局長鄧炳強昨日（4日）凌晨因手部問題到醫院做手術。記者今晚（5日）9時許在醫院停車場，碰見鄧炳強到來覆診，他數次表示「好小事啫」，無影響工作。



鄧炳強是目前除了特首林鄭月娥和食物及衞生局局長陳肇始外，第三名手部受傷的問責班子官員。



左手受傷發炎腫脹含膿 入院由醫生放膿

據了解，鄧炳強日前弄傷左手，之後傷口出現發炎，腫脹含膿，故昨日凌晨到醫院求醫。經診治後，醫生為他的傷口放膿，原要求他留院觀察一日，但因有已預定的公務要處理，因此他決定先行出院，今晚再回去覆診。

據悉，醫生今晚會為他打抗生素，而院方也會為他檢查有否細菌入血。如無特別情況，明日可以出院。

入院覆診向記者連說「無事」

鄧炳強今晚回應《香港01》記者時說，傷勢沒有問題，「 好小事啫」；至於傷勢如何，他連說「無事、無事。你睇，無事」，之後再說了多次「無事」。

保安局10時許回應傳媒查詢，指鄧炳強因手肘受傷發炎，曾在醫院接受小手術，工作不受影響。

林鄭月娥右手骨折未癒 陳肇始左手腕又綁繃帶

港府近期接連有問責官員手部受傷，其中行政長官林鄭月娥上月18日晚上在禮賓府跌倒，近午夜自行前往瑪麗醫院求醫，經醫生檢查後證實右手手肘輕微骨折，她按醫生建議留院觀察一晚，翌日早上出院。她之後暫停工作一星期，直在25日復工，但右手石膏未除，需用三角巾綁好。

食衞局局長陳肇始的左手多次被發現綁了繃帶，她周三（3日）出席疫苗接種記者會時，左手手腕再次用繃帶綁上。