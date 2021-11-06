通關｜許樹昌：衞健委將到港考察　盼接種率增減通關後爆發風險

特首林鄭月娥期望明年二月可以與內地通關，近日推出多項政策收緊防控措施，如改康復者出院安排及強制使用安心出行等。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，近日政府推出的多項措施，已回應內地提出的問題，預計衞健委將派員到港實地考察，認為二月通關機會高。惟他說，現時香港疫情平穩，與內地甚至海外通關後，香港可能會再爆發疫情，認為現時要提高疫苗接種率，把感染風險減至最低。

本港昨日（5日）亦發現首宗Delta+(AY.4.2)變種病毒確診個案，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星說，暫對新變種病毒認識不多，可能比Delta傳染力更強，亦憂慮傳染後病徵更嚴重。



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許樹昌表示，於9月尾曾參與內地專家就通關問題召開的會議，他說，政府近日工作已改善不少，包括收緊豁免群組檢疫、修改出院指引等，並已做到持續清零，相信有條件通關。他指，港人只要能證明3件事，即持有疫苗接種紀錄、核酸檢測結果呈陰性、沒有到過高感染風險地方，就應可以過關，但到內地就要使用內地的健康碼。

至於明年二月是否可以通關，許樹昌引述港澳辦副主任黃柳權說法，指澳門由首次討論通關至落實需時4至5個月，預計香港情況差不多，故估計通關日期為明年二月。許說，衞健委料將到港實地考察，視察本港防疫措施是否令人滿意。

問到政府是否有意把強制使用安心出行推展至所有食肆，許樹昌未有正面回應，僅指用安心出行是內防反彈措施，面對病毒大流行下，是一個「好好嘅公共衞生措施」。

▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



衞生署昨日公布，早前一名62歲的男患者感染Delta+變種病毒，是本港首宗發現個案。劉澤星指，現時對Delta+認識不多，可能傳染力比Delta的L452R變種病毒株更強，亦擔心病徵可能會更嚴重，但仍要有更多數據分析，他強調病毒進入人體後才會變種，「唔係喺張枱到，或者喺個杯到就會變種」，故接種疫苗相當重要。

問到香港爆發新一波疫情的風險評估，許樹昌指，暫時本港未開關，風險不高，「將來通關風險先嚟」，故現時要提升疫苗接種率。他說，本港長者接種率低，不及歐洲及新加坡，未有條件與病毒共存，80歲以上接種率僅一成多，但該批長者確診後死亡率為兩成，本港醫療系統不能承受。

▼11月3日北角春秧街街市情況▼

