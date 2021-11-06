新冠肺炎．11.6｜今增7宗輸入個案　再多2名菲傭抵港確診

衞生防護中心今日(6日)公佈7宗新增輸入個案，其中2人是菲律賓抵港外傭，另有一名11個月大男嬰美國抵港，隔離檢疫期間確診。另外，今日有少於5宗初步確診。



新冠肺炎疫情持續，本港昨日（5日）首現於英國大爆發的「Delta+」變種病毒（AY.4.2亞系）。累計確診為12,361宗，昨日初步確診少於5宗。



合資格接種第三劑新冠疫苗人士昨天（5日）起可預約，首日有 24,500人經網上預約系統預約接種第三針，當局強調數字不能反映實況，因市民可經其他途經打針。



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新冠疫苗｜今逾9500人打針 11.11接種第三針個別中心預約滿額

【23:34】新冠疫苗接種計劃推行已踏入第254天，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期25天。截至今天（6日）晚上8時，全港累計有464.22萬人已接種至少一劑疫苗，佔12歲或以上人口68.9%。

今日到疫苗接種中心接種疫苗的人數，再度接近一萬，全日共有9,567人打針，當中打首針有5,670人，較昨日略增603人，當中有3,950人打復必泰、1,720人打科興。至今累計有4, 448,257人已打第二針，接種率為66.1%。

強制檢測｜靈糧堂秀德幼稚園上榜 海洋光譜號乘客員工再次強檢

【21:28】港府今日（6日）公布強制檢測公告，皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」早前因船員確診新冠肺炎，指定時間身處郵輪的乘客及員工須再次強檢。



另外有1間幼稚園爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校為荔枝角西九龍薈的香港靈糧堂秀德幼稚園╱幼兒園，需要在下周一（8日）或之前接受檢測。

默沙東、輝瑞推新冠口服藥 醫管局：緊密磋商、適時購入合適藥物

【19:18】美國默克藥廠（Merck）和輝瑞藥廠（Pfizer）先後公布，其研發的新冠肺炎口服藥能大幅減低患者住院或死亡風險。



對於本港會否購入這兩款藥物，醫院管理局回覆指，正持續與相關的生產商進行緊密磋商，會適時購入及儲備合適用作治療新冠病毒的藥物。

新冠肺炎｜輝瑞口服藥減住院或死亡率89% 一文看清與默沙東異同

【17:25】美國默克藥廠（Merck）上月公布數據，指其研發的新冠病毒口服藥物（Molnupiravir）能夠有效將確診者入院或死亡風險減低50%，成為全球首隻證實有效治療新冠肺炎的口服藥。美國輝瑞藥廠（Pfizer）昨天（5日）亦公布，其研發的口服藥（Paxlovid）治療效果更理想，能大幅減低患者住院或死亡率達到89%。



兩款藥物的對象都是輕度至中度的新冠肺炎病人，療程為5天，對於變種病毒亦有效。成效方面，輝瑞藥廠在數據上更勝一籌，但定價則未知會否較高。下文將會比較兩款藥物的異同。

安心出行｜強制掃碼近一周市民嘆未慣 街市雞檔門外交收免客掃碼

【17:45】港府要求11月1日起，市民進出政府場地包括食環署管轄的街市，必須使用「安心出行」。強制「安心」實施近一周後，市民是否已適應新轉變？



不少市民今日（6日）如常到九龍城街市買食材，對於強制「安心」將近一周，不少長者仍抱怨感到十分不便。街市內有雞檔為方便長者，索性提供短距離「送貨」服務，派員將雞隻由檔位送到街市門外，長者不用掃碼進入街市，亦可購買活雞。



有不識字的老人家表示，以往幾乎每日都會到九龍城街市買餸，但自從強制掃碼實施，覺得措施麻煩決定「轉場」，如非必要，都會到其他店舖買餸。

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新冠肺炎｜今增7宗輸入涉2名外傭 11個月大男嬰美國抵港確診

【15:16】衞生防護中心今日(6日)公佈7宗新增輸入個案，5人帶L452R變種病毒，其中2名患者是菲律賓抵港外傭，當中一人在抵港同日出現病徵，在機場檢測時確診，另有一名11個月大男嬰美國抵港，隔離檢疫期間確診。另外，今日有少於5宗初步確診。

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通關｜許樹昌：衞健委將到港考察 盼接種率增減通關後爆發風險

【10:51】特首林鄭月娥期望明年二月可以與內地通關，近日推出多項政策收緊防控措施，如改康復者出院安排及強制使用安心出行等。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，近日政府推出的多項措施，已回應內地提出的問題，預計衞健委將派員到港實地考察，認為二月通關機會高。惟他說，現時香港疫情平穩，與內地甚至海外通關後，香港可能會再爆發疫情，認為現時要提高疫苗接種率，把感染風險減至最低。

第三針Q&A｜特首稱「抗體非愈高愈巴閉」 許樹昌：係佢個人睇法

【10:06】行政長者林鄭月娥早前接受傳媒專訪時表示，第三針會繼續接種科興疫苗，更稱「抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（6日）接受港台《星期六問責》訪問時指，「呢個係佢個人睇法啫」，他解釋抗體高能減低有徵狀感染的風險，前線抗疫人員有較高的抗體，保護力可以更大。

特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

▼11月3日北角食環署渣華道街市情況▼



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▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



▼11月3日北角春秧街街市情況▼



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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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+ 8

▼11月2日九龍城街市情況▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.5｜港首現Delta+病毒個案 安心出行擬擴至全部食肆

通關︱田北辰消息：月底前所有食肆須掃安心碼 或除夕通關迎新年

新冠肺炎｜港首現Delta+變種病毒個案 患者為62歲香港足球會職員

新冠疫苗｜今起預約打第三針 首天2.45萬人網上預約接種

第三針｜預約系統要求填第二針日期 社工批無人會記得、為難長者

林鄭續打科興稱抗體夠就可以 梁子超：單抗體水平難定保護力高低

第三針｜復必泰抗體水平高於科興 對付多種變種病毒有效應超9成

第三針｜長期病患定義不清 醫生：應寬鬆處理料包通波仔、糖尿病

新冠疫苗｜金管局谷針 東亞匯豐等未打針員工者需兩周一檢

安心出行｜失明人士手機掃碼難 迫棄街市改到超市買餸捱貴食材

強制檢測｜沙田聖母無玷聖心學校等4學校爆流感 師生兩日內檢測

▼食環署轄下公眾街市名單▼

