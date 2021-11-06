新冠肺炎｜今增7宗輸入涉2名外傭　11個月大男嬰美國抵港確診

衞生防護中心今日(6日)公佈7宗新增輸入個案，5人帶L452R變種病毒，其中2名患者是菲律賓抵港外傭，當中一人在抵港同日出現病徵，在機場檢測時確診，另有一名11個月大男嬰美國抵港，隔離檢疫期間確診。另外，今日有少於5宗初步確診。



衞生防護中心正調查7宗新增輸入新冠肺炎個案，至今本港個案累計12368宗，過去十四天累計報告47宗輸入個案。

今日新增7宗輸入個案。（資料圖片/張浩維攝）

新增個案涉及兩男五女，年齡11個月大至62歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。其中2歲女童(編號：12367)是早前輸入個案(編號：12338及12339）的密切接觸者，10月25日由巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，她於10月31日出現病徵，並於竹篙灣檢疫中心確診。

兩名分別37及42歲外傭(編號：12368及12369)11月4日乘搭航班5J272由菲律賓抵港，後者同日出現病徵，兩人分別已接種阿斯利康及復必泰疫苗。

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另外三名患者(編號：12370、12371及12372)分別由尼泊爾及英國抵港，均無病徵，並已接種疫苗。另有11個月大男嬰(編號：12373)11月3日由美國經加拿大乘搭航班AC007抵港，在東涌福朋喜來登酒店隔離檢疫期間確診。