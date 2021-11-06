強制檢測｜靈糧堂秀德幼稚園上榜　海洋光譜號乘客員工再次強檢

港府今日（6日）公布強制檢測公告，皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」早前因船員確診新冠肺炎，指定時間身處郵輪的乘客及員工須再次強檢。

另外有1間幼稚園爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校為荔枝角西九龍薈的香港靈糧堂秀德幼稚園╱幼兒園，需要在下周一（8日）或之前接受檢測。



港府發言人表示，任何在2021年10月17日至21日期間，身處郵輪海洋光譜號超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於11月9日或之前接受檢測。受檢人士若在11月4日至6日期間已檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定。

荔枝角靈糧堂秀德幼稚園師生須強檢

另外位於荔枝角西九龍薈的香港靈糧堂秀德幼稚園╱幼兒園，因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。任何在10月24日至11月6日期間，曾身處該幼稚園人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於 11 月8日或之前接受檢測。

如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月10日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在11月4日至6日期間已檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

翻查資料，靈糧堂秀德幼稚園／幼兒園，於9月底曾有20名學童，陸續發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵，被列入強制檢測名單，並曾停課至少5日清潔及消毒。