Facebook網購騙案頻現　事主入數後即被封鎖　民主黨︰10月達50宗

疫情下網購更為普遍，然而網上騙案仍屢見不鮮。民主黨今年10月接獲最少50宗求助，不少個案事主以轉數快、Payme等方式付款後，最終無法收到貨物。騙徒收錢後失去聯絡，甚至封鎖事主帳戶，損失金額合共達4萬至5萬元。



民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，今年10月接獲最少50宗求助，全部事主透過Facebook專頁購物後被詐騙，損失金額由200元至2,600元不等，總損失額達4至5萬元。其中涉及一個名為「Food Tribe」專頁的相關求助更達20宗，涉款14,176元。

袁海文表示，不少個案事主透過轉數快、Payme等方式付款，買家一般會承諾以郵寄方式將貨物寄給事主，但一經付款，事主最終無法收到貨物，騙徒更加失去聯絡，甚至封鎖事主帳戶。

大折扣招徠 事主抱嘗試心態網購卻受騙

苦主S小姐於9月24日，在一個名為「Shopping fun」的Facebook專頁，以250元購入榴槤。惟經Payme入數後，翌日查問寄貨詳情時，即被該專頁封鎖。S小姐說，過去不時會網購，但從未遇過類似情況，平時亦較多到有公信力的網站網購，但今次見到專頁「多廣告吸引，又係咁彈出嚟，見半價抱住試吓嘅心態」，豈料就墮入騙局。她於是透過網上方式向警方報案，但未有警員聯絡她錄取口供。

其後S小姐加入Facebook苦主群組，發現不少買家亦懷疑被騙。她形容騙徒手法猖狂，但不少人因為嫌麻煩沒有報案。她直言，「俾人呃唔可恥，最可恥係咩都唔做」，鼓勵苦主要站出來報案。

苦主葉先生︰警方以金額太少為由建議放棄追究

苦主葉先生亦有相同情況，他於2019年在Facebook群組徵收遊戲軟件，騙徒以個人身份聯絡他，他最後用支付寶向賣家過數，但一入帳即被封鎖，「打電話又冇人聽，意識到被騙」，損失約800元。他曾經嘗試與支付平台聯絡，惟對方著他報警處理。但警員向他錄取口供後，以金額太少等理由，建議他放棄追究，改作備案處理。葉先生無奈說，「打定輸數」相信無辦法追討損失金額。

民主黨︰Facebook無措施保障買家

袁海文指出，今次求助個案只是冰山一角，促請警方加強打擊網購騙案，主動審視不同平台專頁有否行騙風險。他又批評，Facebook現時無措施保障買家，即使檢舉部份詐騙專頁亦未見處理，做法不理想，認為其應該加強處理檢舉騙案的效率。

另外，他又建議政府修訂《商品說明條例》，參考海外如英國、加拿大、歐盟的做法，強制商戶必須披露足夠及可識別的資訊，包括公司名稱、商業登記號碼、地址等資料，逼使賣家「現真身」，以保障消費者權益。

《香港01》就事件向相關facebook專頁查詢，正等候回覆。