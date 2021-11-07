四成團體申短期租約獲批　前賈梅士學校將活化成戲劇教育中心

發展局局長黃偉綸今日（7日）發表網誌，提到可供申請的短期租約政府用地，並指在過去三年，約有120多幅土地曾接獲團體申請，30多宗獲批，其中「香港話劇團」獲批租用二級歷史建築前賈梅士學校，擬活化作戲劇教育中心，預計最快明年年底投入服務。



前賈梅士學校改建計劃預計今年年底開始施工，最快明年年底投入服務。（發展局圖片）

現時非政府機構或社會企業可向地政總署提交申請，租用可供短期使用的政府用地。地政總署高級產業測量師劉志堅表示，在過去3年，約有120多幅土地曾接獲團體申請，當中30多宗獲批，用途包括推展社區服務、社區園圃、導盲犬訓練、藝術活動、推廣客家文化、動物領養、過渡性房屋等。

劉志堅又指，地政總署去年已增訂指引，訂明一般須於接獲短期租約有效申請當日起計，不超過12個月內完成處理程序。若申請圑體在申請初期提交充份的資料，將有助地政總署加快審批過程。

香港話劇團申請發展局「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃，以展開基本的復修工程。資助計劃亦包括提供技術上的建議及支援，以協助工程順利完成。圖為前賈梅士學校的課室和走廊。（發展局圖片）

香港話劇團活化前賈梅士學校 最快明年年底投入服務

在該30多宗獲批的申請中，「香港話劇團」獲批租用佐敦覺士道七號的前賈梅士學校，計劃把二級歷史建築活化，改建為推廣戲劇藝術的教育中心，而發展局的資助計劃亦為此項目提供工程費用資助。

項目建築師葉頌文表示，改建計劃預計需時一年，希望今年年底開始施工，預計最快明年年底投入服務。