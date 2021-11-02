大嶼山十塱近萬平方呎淡水濕地遭填平　觀鳥會憂損雀鳥生境

踏入候鳥遷徙季節，不少候鳥來港度冬。香港觀鳥會近日發現，大嶼山十塱一幅近萬平方呎的淡水濕地被填平及用鐵絲網圍起，擔心影響依賴這片開闊原野的雀鳥生境，包括屬「易危」的田鵐，成為貝澳濕地「翻版」。

規劃署回覆指，該綠化地帶沒有填土及挖土工程的限制，加上該處不屬發展審批地區圖（DPA Plan）覆蓋範圍，故沒有執管權力。



香港觀鳥會表示，這片水牛田濕地對水鳥及依賴開闊原野的雀鳥而言，是覓食好地方，包括全球「易危」的稀有冬候鳥田鵐，以及屬「區域性關注」的中白鷺。

保育主任黃雪媚補充指，去年11月在十塱曾發現兩隻田鵐及一隻中白鷺，近日視察發現，該處近萬平方呎的淡水濕地被填平，附近有至少兩部鏟泥機，亦有水牛在覓食。她表示，由於涉事位置偏遠，在持續監察上有困難，擔心該處有潛在發展壓力，成為貝澳濕地「翻版」。

環團憂南大嶼未保育先破壞

根據《大嶼山南岸分區計劃大綱核准圖》，這片私人土地被劃為「綠化地帶」，沒有填土及挖土工程限制。規劃署回覆指，城規會沒有收到規劃申請，而該地點不屬發展審批地區圖所覆蓋的範圍，故規劃事務監督沒有執管權力。

黃雪媚認為，若沒有政府部門執法，只會令該處填土問題日益猖狂，加上濕地被破壞後難以復原，擔心南大嶼未被保育已被破壞。

貝澳濕地違規建度假營遭「釘契」 政府一年後考慮收地

翻查資料，貝澳因未曾被發展審批地區圖所覆蓋，規劃署未能執法，多處濕地被填土及圍封。《香港01》去年亦發現，有人在貝澳濕地興建配套完善的度假營，地政總署當時承認，該處有未經批准的構築物，違反地契條款。

但一年後，該度假營仍在運作，官網顯示11、12月營區預約幾乎「爆滿」。地政總署最新回覆指，已將警告信於土地註冊處註冊（即「釘契」），並會按既定程序採取執行契約條款行動，包括考慮根據《政府土地權（重收及轉歸補救）條例》向有關地段業權人重收相關土地。

政府擬修訂《城市規劃條例》，保護面對發展壓力的某些鄉郊地區內高生態價值地方。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

環團批政府執法有局限

香港觀鳥會早前發表《香港生物多樣性及保育重點指標報告2018-2020》，指出在2017至2019年期間，規劃署每年就鄉郊地區收到的投訴超過1,000宗，較2014至2016年多兩倍。

現行《城市規劃條例》只賦予規劃署，在被發展審批地區圖所覆蓋，或已被分區計劃大綱圖（OZP）取代的地方執法。《報告》亦指出，2019年已有約5%個案，因沒有納入發展審批地區圖，而無法在《條例》下提出檢控。

發展局回覆僅引述近日提交立法會文件，指當局會修訂《城市規劃條例》，更有效保護面對發展壓力的某些鄉郊地區內高生態價值地方，預計明年上半年提出具體建議，爭取明年內提出條例修訂草案。