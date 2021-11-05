丁權案終極覆核｜本研社：丁權收窄至申請權　政府擁主導權成贏家

法庭前年就丁權司法覆核案裁定以「私人協約」或「換地」形式建丁屋違憲，之後上訴庭今年初裁定政府及鄉議局上訴得直。司法覆核申請人郭卓堅早前申請上訴，終審法院今日（4日）下判辭，一致駁回上訴。

終院支持上訴庭的裁決，認為丁屋政策受《基本法》保障，亦即男性原居民可繼續以「私人協約」、「換地」或經免費建屋牌照三種形式建屋，惟有關權益僅屬「申請權」，形容是「先天性不完美的權利」，政府可根據社會狀況修改政策，而丁權亦會因而受到影響。

本土研究社成員黃肇鴻認為，法庭如同將主導權「交波」給政府，撇除必然要滿足原居民建屋權的疑惑，意味着政府日後可根據土地狀況，以及是否涉嫌「套丁」等問題，否決丁屋申請。他續指，政府亦可縮窄鄉村式發展用地，令部分新界土地鬆綁，形容政府才是今次官司的大贏家，惟他對政府是否會有效運用此權責並感不樂觀，擔心政府會繼續縱容鄉紳「套丁」牟利。



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本土研究社成員黃肇鴻分析判辭後認為，法庭確立丁權僅代表申請權（a right to have one's application dealt with），「申請咗唔一定批」，法庭亦形容是「先天性不完美的權利」（inherently imperfect right），而不完美的地方，在於有關權利受制於政府的決策，又明言有關政策可以隨時代洗禮變遷。

他認為有關說法，如同將主導權「交波」給政府，「佢唔係一個自有永有，必然起丁屋嘅權，唔係你一出世就等於你有間丁屋」，將以為在建丁屋是否必須權利的疑惑一掃而空，政府亦成為今次官司的終極「大贏家」。他續指，政府獲得主導權後，亦有必要履行其責任，積極審批所有個案，以防政策被濫用。惟他對此不感樂觀，憂慮政府反而會「濫用」其權利。

至於確立政府在丁屋政策的主導權後，是否等同部分新界土地可以鬆綁？黃肇鴻認為，裁決排除了政府有無限責任去滿足丁屋申請，形容政府「有空間」面對現時丁屋政策上的爭議，包括可以重新規劃鄉村式發展用地，將現時預留了的逾3,000公頃用地，釋放部分出來，解決現時嚴峻的土地問題。

他認為政府現時亦可以同一權力，應對為人詬病的套丁問題，「擺返喺今日嘅新界，你想避免災難發生，政府係有法律依據去對一啲套丁申請say no」，惟他擔心政府不會果斷應對有關問題，反而是縱容鄉紳為所欲為。

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黃肇鴻認為，裁決確立的政府權力，是意外收獲，但仍對政府漠視丁權對非原居民和女性的歧視問題感到失望。他又形容法庭對「傳統」的定義「有趣」，因為裁決訂明，傳統權益毋須追溯至1898年之前，認為1990年的傳統並非真正的傳統。

法庭不關心丁屋興建形式及政策運作 或引伸其他問題

黃又指，法庭以「合法」（lawful）一詞看待丁屋政策，對興建的形式、運作情況及所引起的爭議毫不關心，批評「合法」一詞含糊，日後或會引伸其他問題。他強調《施政報告》建議鬆綁新界祖堂地和濕地，若有關土地範圍包含「鄉村式發展」用地，日後或會超出現時三層小型屋宇的框架，進化成「丁屋大廈」，「呢個都叫lawful，但係咪合理呢？我就覺得唔係。」他擔心一旦丁廈成真，套丁情況將更加猖獗，「（法庭）純粹係喺文本上嘅睇法，而呢啲睇法，公眾有時會覺得幾離地吓」。

翻查判辭，終審法院認為，丁屋政策屬傳統權益，因此受《基本法》第40條所保障，但並不會追溯到1898年前，「（丁權）在1990年被視為傳統，並不因為它們可追溯到1898年之前存在的任何權利或利益，而是受益人僅限於長期存在，而且相對困定的村落社區成員，而這些社區在殖民時期已被視為獨立的類別」（they were traditional in 1990 not because they were traceable to any rights or interests which had existed before 1898, but because the beneficiaries were confined to members of long-standing and relatively immobile village communities which had been treated as a separate category throughout the period of colonial government）。終院亦支持上訴庭的裁決，認為原居民可以「私人協約」和「換地」方式申建丁屋合乎基本法，亦即原居民可繼續申請於政府土地上興建丁屋。

法庭認為丁屋雖是傳統權益 不代表政策要「一成不變」

雖然丁屋政策是男性原居民的傳統權益，惟不代表有關政策要「一成不變」（immutable），法庭認為丁屋政策可以改變（it may change），亦留意到有關政策過往亦不時改變，形容是「已擁有其生命」（acquired a life of its own）。

判辭又指，理解在土地供應嚴重短缺、樓價高企的情況下，丁屋政策惹起爭議，早在《基本法》頒布時，已有聲音要求有關政策與殖民政府一同步入歷史，惟《基本法》第40條的落實，正正反駁有關聲音，相信當局在草擬基本法時已有考慮到有關爭議。

丁屋可分別以私人協約、換地或經免費建屋牌照形式興建。（資料圖片）

現時新界原居民興建丁屋方式有三種，分別可以「私人協約方式」、「換地」、或申請「免費建屋牌照」形式興建。前兩者涉及利用政府土地，「免費建屋牌照」則利用原居民的私人土地建丁屋。

翻查資料，「長洲覆核王」郭卓堅於2015年就丁屋政策提出司法覆核，要求取消新界原居民享有的丁權。在2019年4月8日，法庭判決郭卓堅部份勝訴，倘以「私人協約方式」（Private Treaty Grant）和「換地」批出的丁權，屬於違憲。換言之，即意指丁屋權本身合法，如用公家地就不合法。於是地政總署曾一度暫停接受及處理相關丁屋申請。

後來涉案三方就裁決上訴，高等法院上訴庭在今年1月13日裁定政府及鄉議局勝訴，稱丁屋政策完全沒有違憲，即私人協約及換地兩種興建丁屋方式同樣合憲。隨着上訴法庭的裁定，地政總署已於今年2月22日起恢復接受和處理相關申請。

發展局早前曾透露，2011至2020年的丁屋申請數目中，「免費建屋牌照」佔14,884宗；「私人協約方式」有4,336宗；「換地」則有244宗。