安心出行︱研強制掃碼擴至B類食肆　陳肇始：愈多地方用愈有益

政府收緊防疫措施，除取消多個豁免檢疫安排群組，又強制在政府場所使用「安心出行」，以盡早達致與內地通關。食物及衞生局局長陳肇始今（7日）在電台被問到會否將強制使用「安心出行」的條件擴展至B類食肆時，表示食環署上周已與食肆代表探討可能性、做法，認為愈多地方使用，對社會整體更有益。她強調「安心出行」的初心是抗疫重要一環，保障市民，至於強制掃碼能否延長食肆營業時間，則指要視乎疫情發展，以風險為本。



陳肇始今（7日）在電台節目稱正已與食肆代表探討強制使用「安心出行」條件擴展至B類食肆的可能性。（資料圖片）

早前有消息透露，內地最關注香港的「無口罩」場地，故港府將提出全港所有食肆都必須要求顧客使用「安心出行」紀錄行蹤，不會再分為A、B、C、D類食肆。

政府方向是更多地方使用安心出行 陳肇始：它初心是抗疫重要一環

陳肇始今被問到會否將強制使用「安心出行」的條件，擴展至B類食肆時，她稱食環署上周已與食肆代表探討可能性、做法，認為愈多地方使用，對社會整體更有益。她強調，政府的方向是在更多地方要求市民用「安心出行」，重申「安心出行」的「初心」是抗疫重要一環。

▼市民進入政府場地掃描安心出行情況▼



+ 32

街市商戶反映生意大減 陳肇始稱初期需時適應

對於有街市商戶反映自從強制掃碼後生意大減，陳肇始稱當更廣泛地使用「安心出行」，即有更多處所使用時，可能初期大家要一些時間適應，在街市，食環署做了大量工作，一方面是盡量張貼多些二維碼，讓市民盡量不用排隊或不用聚在一起，第二是調派人手、增加人手協助打算掃描「安心出行」二維碼的市民。最後是跟商戶溝通，亦已發信給他們，告知他們整體的安排，亦希望大家合作和理解。，往後食環署的分區總監會在不同街市去看看如何可以協助市民，令市民更快適應和運作更暢順。