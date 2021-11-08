新冠肺炎｜曾祈殷指Delta+傳染力高　促取消本地機組人員免檢疫

本港日前發現於英國大爆發的「Delta+」變種病毒(AY.4.2亞系)的確診個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（8日）在港台節目《千禧年代》指， AY.4.2變種病毒傳染性較Delta變種病毒高，但暫未看到有更多嚴重個案。不過，他指由於英國多港人，需要留意回港的個案是否有 AY.4.2變種病毒。他又指，現時機組人員仍免檢疫，需要視乎疫情發展進一步收緊。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

指Delta+有可能取代原有Delta病毒

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指， AY.4.2、Delta+變種病毒傳染性較Delta變種病毒高約10%至15%，有可能取代原有Delta變種病毒。不過暫時仍未看到有更多嚴重個案，而世界衛生組織亦將其列入受調查品種，而非受關注品種。

不過曾祈殷指多港人在英國，他們回港時需要留意確診個案中有無AY.4.2變種病毒。而現時機組人員仍免檢疫，他認為需要視乎疫情發展進一步收緊，政府應考慮從本地航空做起，以外防輸入將風險減低，「（免檢疫人士）應該有咁少得咁少。」

他又指，打完三針疫苗後抗體水平會提高，但不是零風險。他指於接種第三針後抗體水平未升高亦會感染病毒，不過病徵未必嚴重。

旅遊發展局將會復辦實體倒數活動，演出歌手有人氣男子組合MIRROR全員12人。（資料圖片）

倒數活動感染風險低

至於旅遊發展局將會復辦實體倒數活動，參加者需要完成新冠疫苗接種，入場須掃瞄安心出行程試。曾祈殷指，由於參加者會戴口罩，加上會留在同一地點，疫情風險應比馬拉松低。他指，本港多時無本地個案，認為若跟足現有防疫措施，活動的交叉感染風險較低，不過建議可考慮加上48至72小時的陰性檢測報告。

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