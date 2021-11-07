新冠肺炎．11.7｜再增1宗輸入個案　英國抵港男患者已打三劑疫苗

衞生防護中心今日（7日）公布正調查1宗新增確診個案，至今本港個案累計12 369宗。新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株的感染。個案涉及一名56歲男子，由英國抵港，在檢疫期間確診。

此外，衞生防護中心指昨日（6日）下午收到新加坡衞生當局的更新資料，一宗早前通報本港的新加坡確診個案，其樣本經覆檢後證實為假陽性。個案為中心於十月三十一日公布的外地確診個案，涉及一名居於慈雲山慈正邨正德樓的18歲男病人。由於個案不被列為感染個案，中心已安排相關密切接觸者離開檢疫中心。

美國默克藥廠（Merck）和輝瑞藥廠（Pfizer）先後公布，其研發的新冠肺炎口服藥能大幅減低患者住院或死亡風險。醫院管理局指出，正持續與相關的生產商進行緊密磋商，會適時購入及儲備合適用作治療新冠病毒的藥物。



安心出行︱研強制掃碼擴至B類食肆 陳肇始：愈多地方用愈有益

【14:45】食物及衞生局局長陳肇始今在電台被問到會否將強制使用「安心出行」的條件擴展至B類食肆，她稱食環署上周已與食肆代表探討可能性、做法，認為愈多地方使用，對社會整體更有益。她強調「安心出行」的初心是抗疫重要一環，保障市民，至於強制掃碼能否延長食肆營業時間，則指要視乎疫情發展，以風險為本。

新冠肺炎｜英國抵港男子確診 帶變種病毒 上月在當地已打三針

【14:15】衞生防護中心正調查1宗新增確診個案，至今本港個案累計12 369宗。新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株的感染。個案涉及一名56歲男子，由英國抵港，在檢疫期間確診。

此外，中心昨日（6日）下午收到新加坡衞生當局的更新資料，一宗早前通報本港的新加坡確診個案，其樣本經覆檢後證實為假陽性。個案為中心於十月三十一日公布的外地確診個案，涉及一名18歲男病人，居於慈雲山慈正邨正德樓。由於個案不被列為2019冠狀病毒病感染個案，中心已安排相關密切接觸者離開檢疫中心。

新冠疫苗｜未打針公務員或需更密檢測 聶德權：或縮至7日一檢

【12:40】公務員事務局局長聶德權今日於電視節目上表示，現時20至59歲群組的接種率已逾七成，如要進一步推高接種率，需要企業協助，包括可參考政府做法，要求未打針員工需定期接受檢測。現時未打針的政府僱員，需每兩周檢測一次，聶透露，可能將日數縮短為7天，希望企業跟從。他又表示，現時未必採取嚴厲手段要求市民打第三針，但希望合資格者盡快接種，他認同需就第三針推疫苗假期，政府有相關決定後會再公布。

通關｜健康碼將須實名及地址登記 陳肇始：免為內地帶來額外風險

【11:05】食物及衞生局局長陳肇始今日在商台節目表示，政府早前與國家衛健委的交流具建設性及順利，達成了不少共識。她又稱，如將來通關要用到健康碼，須要實名登記、有地址，才可以盡快追蹤，且不會因通關為內地帶來額外風險，

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▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



▼11月3日北角春秧街街市情況▼



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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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強制檢測｜靈糧堂秀德幼稚園上榜 海洋光譜號乘客員工再次強檢

【00:05】港府昨（6日）公布強制檢測公告，皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」早前因船員確診新冠肺炎，指定時間身處郵輪的乘客及員工須再次強檢。



另外有1間幼稚園爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校為荔枝角西九龍薈的香港靈糧堂秀德幼稚園╱幼兒園，需要在周一（8日）或之前接受檢測。

▼11月2日九龍城街市情況▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.6｜今增7宗輸入個案 再多2名菲傭抵港確診

默沙東、輝瑞推新冠口服藥 醫管局：緊密磋商、適時購入合適藥物

新冠肺炎｜輝瑞口服藥減住院或死亡率89% 一文看清與默沙東異同

安心出行｜強制掃碼近一周市民嘆未慣 街市雞檔門外交收免客掃碼

新冠肺炎｜今增7宗輸入涉2名外傭 11個月大男嬰美國抵港確診

通關｜許樹昌：衞健委將到港考察 盼接種率增減通關後爆發風險

第三針Q&A｜特首稱「抗體非愈高愈巴閉」 許樹昌：係佢個人睇法

▼食環署轄下公眾街市名單▼

