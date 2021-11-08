新冠肺炎．11.8｜相隔29日再度零確診　初步確診少於5宗

本港昨日（7日）新增一宗確診個案，患者為來自英國帶變種病毒L452R的病人，他10月底在當地接種第三針復必泰疫苗，但由於未夠14日，疫苗或未能完全發揮作用；而日前本港一名市民抵達新加坡後確診，當地覆檢樣本後發現為假陽性個案。

據悉，內地當局認為「小通關」初期，每日返回內地的免檢疫人數應控制在1000人或以下偏為「起步點」。



另有消息人士指，內地當局要求的熔斷機制更加「辛辣」，倘若有一宗本地確診便暫停通關，然而港府認為此條件「叫價」確實有點太高，故希望內地當局諒解，接受以兩個群組在本港同時爆發才作為「熔斷點」，有關機制仍有待進一步開會確定。



【20:30】港府今（8日）公布強制檢測公告，12間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校包括英基國際幼稚園（烏溪沙）、青衣保良局田家炳幼稚園、天水圍嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園等，師生需在本周三(10日)或之前接受檢測。其中元朗及天水圍屬重災區，共有5校上榜，當中亦包括有20名學生感染的中華基督教會元朗堂真光幼稚園，衞生防護中心正展開調查。

強制檢測｜12間幼園爆流感上榜 元朗堂真光幼稚園至少停課5天

新冠肺炎︱相隔29天本港再現零確診 初步確診少於5宗

【14:15】​衞生署衞生防護中心公布，今日沒有錄得新增診個案，至今本港個案累計仍為12,369宗，對上一次「雙零」為10月10日，即29日來再度零確診。初步確診少於5宗。

特首林鄭月娥早前表示，抗體非愈高愈巴閉，會繼續打科興疫苗。（張浩維攝）

新冠疫苗│林鄭指抗體非愈高愈巴閉 何栢良：除咗佢其他人唔會明

【11:37】特首林鄭月娥早前接受傳媒專訪時表示，第三針會繼續接種科興疫苗，更稱「抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（8日）在商台節目《在晴朗的一天出發》不回應林鄭的個人看法，「佢點解咁睇，除咗佢自己其他人唔會明。」何栢良指，抗體水平雖不是評估疫苗成效唯一指標，仍為最重要指標，又指日後與內地通關後，當本港有一宗本地確診即觸發熔斷機制、暫停通關的做法有一定合理性。

▼涉及「Delta+」變種病毒患者的地點▼



新冠肺炎｜曾祈殷指Delta+傳染力高 促取消本地機組人員免檢疫

【09:50】本港日前發現於英國大爆發的「Delta+」變種病毒(AY.4.2亞系)的確診個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（8日）在港台節目《千禧年代》指， AY.4.2變種病毒傳染性較Delta變種病毒高，但暫未看到有更多嚴重個案。不過，他指由於英國多港人，需要留意回港的個案是否有 AY.4.2變種病毒。他又指，現時機組人員仍免檢疫，需要視乎疫情發展進一步收緊。

通關︱廠商會史立德冀提前至明年1月通關 限額增至每日2000人

【09:34】政府爭取與內地通關，特首林鄭月娥早前指期望可於明年2月有具模「通關」。廠商會會長史立德今日（8日）在港台節目《千禧年代》指，期望可提早於明年1月通關，以便於農曆新年前處理業務。

史立德指若初期限額若只有每周1,000人會太少，建議應增至每日最多2,000人。食物及衞生局局長陳肇始日前指用於通關的健康碼會要求實名登記，史立德指業界願配合，認為屬「無可厚非」。

▼11月3日北角春秧街街市情況▼



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01獨家：通關要求辣 一宗本地確診即熔斷 通關初期每日一千配額

【07:00】全城關注的免檢疫通關談判，漸有進展，港府力爭今年12月底前落實有限度的「小通關」；據《香港01》記者透過不同渠道獲悉，內地當局和港府雙方都十分積極磋商，然而內地當局為求萬全，故最少有三個焦點要求都頗為嚴格，包括配額每日人數、熔斷機制、檢疫隔離安排等。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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昨日總覽：新冠肺炎．11.7｜再增1宗輸入個案 英國抵港男患者已打三劑疫苗

安心出行︱研強制掃碼擴至B類食肆 陳肇始：愈多地方用愈有益

新冠肺炎｜英國抵港男子確診 帶變種病毒 上月在當地已打三針

新冠疫苗｜未打針公務員或需更密檢測 聶德權：或縮至7日一檢

通關｜健康碼將須實名及地址登記 陳肇始：免為內地帶來額外風險

強制檢測｜靈糧堂秀德幼稚園上榜 海洋光譜號乘客員工再次強檢

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▼食環署轄下公眾街市名單▼

