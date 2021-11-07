新冠肺炎｜英國抵港男子確診　帶變種病毒　上月在當地已打第三針

衞生防護中心今日（7日）公佈，本港新增一宗輸入個案，56歲男子由英國抵港，帶有L452R變種病毒，患者早前已接種三劑疫苗。另外，中心昨日（6日）下午收到新加坡衞生當局的更新資料，一宗早前通報本港的新加坡確診個案，其樣本經覆檢後證實為假陽性。另外，今日有少於5宗初步確診。



本港今日新增一宗輸入個案。（資料圖片/羅國輝攝）

56歲男患者在英國先後接種3劑阿斯利康及復必泰疫苗

新增個案涉及一名56歲男子，11月1日從英國經航班BA027抵港，在香港東涌福朋喜來登酒店檢疫，11月4日發病出現咳嗽病徵。患者在2月13日及4月27日在英國接種兩劑阿斯利康疫苗，再於10月31日在英國接種一劑復必泰疫苗。

值得注意是，患者打第三針的日子，距離病發的日子未滿14日，即第三針的效力仍未完全發揮。

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新加坡通報個案證假陽性 患者密切接觸者准離檢疫中心

另外，中心昨日下午收到新加坡衞生當局的更新資料，一宗早前通報本港的新加坡確診個案，其樣本經覆檢後證實為假陽性。個案為中心於10月31日公布的外地確診個案，涉及一名18歲男病人，居於慈雲山慈正邨正德樓。由於個案不被列為感染個案，中心已安排相關密切接觸者離開檢疫中心。