六四集會案｜何桂藍自辯直言不認同支聯會　到維園為反抗政權打壓

多名泛民人士被指去年在未獲批准的情況下，仍到維園出席六四晚會，黎智英、鄒幸彤及何桂藍分別否認煽惑及參與罪受審，案件今（8日）續。何自辯稱她「唔係好認同支聯會啲野」，過往不曾自願參與支聯會的活動。案發當日只是因不滿政權打壓，認為支聯會的權利不應被剝削，故出現在維園以表明反抗政權打壓的意志。何另認為當日有很多不同政見的人在場，非支聯會有能力能號召的。



曾見六四集會嘉賓單單打打

何桂藍出庭自辯時，自言：「唔係好認同支聯會啲野。」除了有一次曾帶內地來的朋友參與過一次六四晚會外，2020之前她不曾參與支聯會舉辦的活動。何解釋指，2016年坊間有許多與六四有關的活動，當時邀請了許多嘉賓，當時他們言論上對其他人紀念六四的方式「單單打打」，何自此決定不會再參加由支聯會舉辦的六四晚會。

何桂藍自辯時直言不認同支聯會，她在2020年六四現身維園只為反抗政權打壓。（資料圖片）

不想讓人覺港人一被威嚇就退縮

何稱，當她得悉支聯會的六四晚會不獲警方發出不反對通知書，認為警方的目的只是讓港人不敢到維園。她目睹很多以往每年都會到維園的人稱：「記住就得架啦！在心中！」她覺難以接受，因她知道內地有很多人仍在六四當天，冒著極大風險去採取政治行動，因而不想讓他們知道港人一被政權威嚇就退縮。

現身集會為反抗警方禁令

何續指，如果當日僅僅是悼念六四，她不會在維園出現。激使她到維園的，是目睹政權的借形打壓，她雖不認同支聯會，但不認為其權利應被剝奪。她又稱當日出現的目的，是要反抗警方禁令。被問及當時曾否參與獻花及舉蠟燭，何稱：「好唔想行落支聯會嗰度。」故未有獻花，而舉蠟燭則因蠟燭托被火燒壞了沒有參與。

現場有很多不同政見人士

何最後指，當日現場有許多不同政見的人在場，有老人家高呼「時代革命」的同時，亦有年輕人大叫「結束一黨專政」，何稱：「如果你話呢啲人係支聯會call到出嚟嘅，咁都幾侮辱佢地智商。」

另外，鄒幸彤今原欲傳召六四工人領袖韓東方作辯方證人，惟法官認為即使其案發當日身在現場，韓的證供與鄒及本案控罪無關，最終拒絕鄒的申請。

三名被告。(詳看下圖)

被告黎智英及鄒幸彤否認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結罪」，指他們於去年 6 月 4 日在維多利亞公園噴水池，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結；鄒與何桂藍另否認一項「明知而參與一個未經批准集結罪」。

案件編號：DCCC857-893/2020

去年六四有多名不同政見人士在維園出現。（詳看下圖)