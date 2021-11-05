六四集會｜鄒幸彤稱與支聯會成員作自己人集會　非警方所禁聚集

黎智英、鄒幸彤及何桂藍涉去年參與六四集會，被控煽惑及參與未經批准結會案續審，3人昨被裁定表證成立，鄒今(5日)出庭自辯，她稱知道警方禁止了一個5至10萬人的集會，支聯會即叫停所有工作，但她與支聯會的成員，當日仍有到維園舉蠟燭，但她指這個「自己人」的集會，並非警方反對的那個集會，故不認為有違反禁令。鄒承認後來多了人聚集，但說：「我唔知係唔有人舉起燭光，就係參與緊我地既集會。如果咁講法，咁成個香港都係集會。」



被告黎智英及鄒幸彤否認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結罪」，指他們於2020年 6 月 4 日在維多利亞公園噴水池，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結；鄒與何桂藍另否認一項「明知而參與一個未經批准集結罪」。

警方集會前3天才發反對通知書

鄒幸彤稱，支聯會早於去年4月已就六四集會提出了申請，惟警方集會前3日才發出反對通知書，她指即使支聯會能成功上訴，也沒有足夠時間籌辦一個安全且有秩序的集會，故決定不浪費時間上訴，並尋找一個緊急應變方案。

支聯會準備了4個方案

鄒說，支聯會在得悉集會遭反對後，第一件事便是叫停所有集會準備工作和向公眾交代，並呼籲大家即使失去了維園的集會，不代表要放棄六四悼念。支聯會隨即準備了4個應變方案，分別是舉行網上集會播放相關片段及相片；呼籲市民在不同地方點起燭光，以達致「遍地開花」；收集眾人的燭光影片整理成Hashtag Wall；及支聯會仍會堅持到維園悼念六四。

去年六四有人到維園舉蠟燭。（詳看下圖)

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自己人集會非早前通知警方的集會

鄒續指，她知道警方禁止了一個5萬人至10萬人的集會，支聯會在此情況下只可以決定組織成員可以做些什麼，而他們「自己人」的集會並非早前知會警方的集會，反對通知書所提及的集會已不存在。且支聯會當時聚集人數不足50人，你應享有集會自由，因此不認為其當日所做違反了禁止禁令。

質疑是否舉蠟燭便算是集會

維園當晚後期愈來愈多人聚集，鄒直言不知如何去界定一個集會。且她與支聯會其他成員當時被記者包圍，對於外圍的情況並不清楚，不知道他們是否想參與集會，只聽到有很多人叫不同的政治口號，鄒直指：「我唔知係唔有人舉起燭光，就係參與緊我地既集會。如果咁講法，咁成個香港都係集會。」

案件編號：DCCC857-893/2020