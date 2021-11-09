史維辭職｜曾促獨立調查周梓樂死訊　無參與撐國安法聯署

香港科技大學今日（11月9日）公布校長史維請辭，提早一年，於明年10月19日卸任。2018年上任的史維，經歷反修例風波，22歲科大學生周梓樂在兩年前的11月8日宣告不治，史維在畢業禮落淚宣布死訊，他曾公開要求就其死因進行獨立調查，並質疑警方阻礙救護車到場。



五間大學校長曾就訂立《港區國安法》聯署聲明，稱理解訂國安法的必要性，史維並無參與其中，他當時解釋說：「國安法是法律，不需要我來說支持或不支持。」



科大校長史維在2019年11月8日畢業禮公布周梓樂死訊，他也當場認不住落淚。(資料圖片／羅君豪攝)

畢業禮淚證周梓樂死訊 曾質疑警方阻礙救護車到場

史維為台灣出生的美籍航天學者，2010年8月加入科大，出任首席副校長，執掌大學的學術事務，曾帶領本科課程順利過渡至新的「三三四」學制。八年後史維職涯更上一層樓，2018年9月1日起出任科大第四任校長，接替提早離任的前校長陳繁昌；據悉，由於陳繁昌任內頻繁外訪推廣科大及交流，校務主要由史維處理。

史維任內經歷2019年反修例風波，2019年11日4日凌晨科大學生周梓樂在將軍澳尚德停車離墜下，留院期間，校長史維曾親自前往探望。到11月8日周梓樂最終不治，史維當日在畢業禮上表示獲悉周梓樂死訊，即場宣布消息，又請在場人士默哀一分鐘，期間一度落淚，提早完成典禮後，前往醫院慰問家屬。

他之後亦向師生發信，要求就周梓樂死因進行獨立調查，並質疑警方阻礙救護車到場，警方在社交平台反駁「絕無此事」。死因庭其後展開研訊，5人陪審團今年1月9日以4:1裁定周死因存疑。

香港科技大學校長史維提早一年請辭，明年10月19日卸任。（資料圖片）

證人供述事件的經過。(詳看下圖)

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解釋無參與國安法聯署：唔係我話支持，抑或唔支持

當年各大學學生群情洶湧，促校長與師生公開對話，就反修例事件表態。史維曾向師生發信，促政府展示勇氣及領導能力，回應社會要求獨立調查的訴求。他亦在校內舉行公開論壇，明言贊同成立獨立調查委員會，指要有透明和共識，香港才有出路。

《港區國安法》去年7月起實施，本港五間大學校長此前曾聯署聲明，指理解立法必要性，史維是其中一位沒有參與聯署的校長。他曾開腔回應指，國安法是法律，本港居民均需守法，「唔係我話支持，抑或唔支持」；由前特首董建華和梁振英擔任總召集人的「香港再出發大聯盟」，史維則有份參與。

科大第三校長為知名數學家陳繁昌，他於2009年上任，2013年獲續聘，2017年請辭，提早一年離任。（資料圖片）

四任科大校長 三人提早辭任

翻查資料，連同史維，歷屆四任科大校長，有三人是提早辭任。時任舊金山州立大學校長吳家瑋，1988年受聘出任科大創校校長，任內校方有不少負面新聞，包括科大建築費嚴重超支，估算兩年間激增近一倍，達35.5億元，被公眾戲謔科大是「勞斯萊斯大學」。他於2000年突然宣布辭職，理由為「現在是換班的最佳時機」，翌年6月31日離任。科大第三任校長為知名數學家陳繁昌，他2009年上任，2013年獲續聘，2017年請辭，提早一年離任。他本於2018年9月離任，但同年2月已前往美國史丹福大學等地考察，卸任後隨即擔任阿卜杜拉國王科技大學校長。任內爭議事件不多，2013年科大首辦家長日，被譏「小學雞」，遭科大學生會反對。

做滿任期的，是2001年7月「接棒」任第二任科大校長的國際知名物理學家朱經武。朱出任校長八年約滿後卸任，稱返回美國專注科研工作。他多次蟬聯香港最受歡迎大學校長，任內面對高等教育被削減經費、改革等挑戰。