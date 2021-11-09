公社科︱林鄭月娥11.25網上教書　教1500校長教師特首憲制地位

行政長官林鄭月娥在《施政報告》表示為讓公民與社會發展科老師更好掌握行政長官在「一國兩制」下憲制地位和職權，會為有興趣的老師親自上一堂課，她「找數」了。教育局將於本月25日舉辦網上課程，主題為「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，由林鄭親身主講，時長1.5小時，所有中學校長、副校長、科主任及教師均是對象，參加人數上限為1,500人。



網上授課45分鐘 再設半小時問答環節

教育局公布將於11月25日下午舉辦由林鄭月娥主講、時長1.5小時的網上課程，屬公社科知識增益系列，主題是「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」。

活動內容性質介定為「課程發展及推行（與工作有關）」，課程目標列明是「幫助教師了解國家與香港特別行政區的憲制關係、行政長官的憲制地位、權力和職能，以及香港特別行政區的政治體制。」據活動流程，林鄭月娥將主講45分鐘，最後設30分鐘問答環節。

對象包括中學校長、副校長、科主任及教師

課程對象是所有中學校長、副校長、科主任及教師，可以在網上報名，或由每所學校或每個組別提名8人，上限為1,500人。如報名人數超過限額，在學校提名名單中被列為第一次序的教師將獲優先考慮。

行政長官林鄭月娥早前發表施政報告表示，她已向教育局提議，由她「現身說法」為公社科老師親自上一堂課，讓他們「更好掌握行政長官在『一國兩制』下的憲制地位和職權。」

教育局：提問由工作人員整理後交林鄭月娥回應

教育局表示，「『一國兩制』下的香港」是公民與社會發展科課程三個主題之一，當中涉及行政長官的憲制地位和職權，林鄭月娥為了讓公民科教師更加掌握該項課題，故在今年《施政報告》內表示已向教育局局長提議由她現身說法，為有興趣的教師親自上一堂課，局方跟進她的提議，安排於11月25日下午舉行由行政長官擔任講者，講題為「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」。

局方表示，該課題為公社科課程相關，而憲制秩序不能曲解，歡迎教師報名參與，以準確掌握知識。至於答問環節，將由工作人員先行收集及整理出席者的提問，然後交予講者回應，強調這是網上培訓課程慣常及學校熟悉的做法。

發言人稱，基於防疫及保持社交距離關係，培訓活動主要以網上形式進行，提供1,500個網上名額，為讓每間有興趣的學校均有教師參與，學校須就教師填寫提名次序，若報名人數超過限額，教育局將按學校提名的優次處理；局方亦會善用場地，適量邀請相關委員會成員及官校校長和教師到場參與。培訓活動的片段將於會後上載至教育局公社科網頁，未能參加的校長和教師，可瀏覽該網頁了解詳情。