公社科｜楊潤雄：更好規劃高中課程減學生壓力　已有初步成果

公民與社會發展科在本學年起於中四開始推行，取代原本的通識教育科。教育局局長楊潤雄今日（31日）在社交平台發文稱，日前探訪創知中學，與該校校長及師生交流後，發現同學都已充分掌握公社科帶來的好處，又形容現在看來，公社科已有初步成果。楊潤雄又指，教育局會為教師提供所需支援，包括發出課程及評估指引，強調政府在教育工作角色不只是提供資源，更是政策制訂者、推行者及監管者，政府會繼續透過學校探訪和視學，貫徹落實公社科宗旨，促進學生學習成效。



有創知中學學生向楊潤雄（右三）表示，公社科除了國民教育元素，亦涉獵其他科目知識，內容十分吸引。（楊潤雄facebook）

楊潤雄：公社科讓學生更好認識香港及國家

楊潤雄稱，公社科既加強學生知識基礎，更好認識香港、國家及世界議題，同時減輕考試壓力，並且釋放課時，為學生創造空間，讓整個高中課程可以有更好的規劃。

他日前探訪創知中學，從該校校長黃晶榕中得知，該校上學年已就公社科展開周全規劃，並按課程架構準備好教材、教案及相關的學習活動。楊潤雄引述黃晶榕表示，公社科有明確課程框架、清晰教學內容及具體學習概念，對於教師備課、學生學習以至應對考評都變得更易掌握。

學生在憲法教室扮演《基本法》起草委員會委員

楊潤雄又到該學校的「憲法教室」，參觀同學上公社科情況。當中，同學們透過扮演《基本法》起草委員會委員的角色，就香港地位、旅行證件、國際貿易等議題共同研習、各抒己見。

學生稱公社科可減輕考試壓力

之後，有學生向楊表示，公社科除了國民教育的元素，亦涉獵其他科目的知識，內容十分吸引，另有學生覺得公社科以「達標」評級，可減輕考試壓力，精簡課程亦能容讓學生投放時間於選修科目，增加未來出路的選擇。

建立適用書目表及向學校發放30萬元津貼支援公社科教學

楊潤雄稱，由此可見同學已充分掌握公社科好處，而教育局正為教師提供所需支援，包括發出課程及評估指引，持續舉辦教師專業發展課程，又陸續上載學與教資源至公民科網上資源平台，以及建立「適用書目表」，並於本學年向學校發放一筆過30萬元津貼等。