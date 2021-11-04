公社科︱評卷參考出爐　考生須解說國安法保障香港繁榮及營商環境

本學年新推出的公民與社會發展科實施兩個月，考評局今日（4日）公布樣本試卷的評卷參考。在涉及國安法題目上，考評局建議考生須指條例能保持香港特別行政區的繁榮和穩定，保障市民合法權益，並應引用資料說明香港擁有良好營商環境，以取得滿分。

另外，考評局回覆《香港01》查詢指，公社科樣本試卷的先導測試已完成評卷工作，稍後會適時該科「達標」的評級標準和等級描述。



公民與社會發展科本學年實施後兩個月，考評局今日公布樣本試卷的評卷參考。(資料圖片)

須引用題目附帶資料文章 說明如何釋除對國安法疑慮

考評局七月底公布首份樣本試卷，相隔約三個月後，今日公布樣本試卷的評卷參考。試卷共設三題，全屬必答題，第二題問及《港區國安法》，要求考生根據財政司司長網誌和研討會內容資料，就營商環境，提出部分人士對國安法實施的疑慮，例如可指出損害營商環境、減低投資者信心、資金流失等。

該分題要求考生引用試題資料，說明如何釋除有關疑慮，考生若要全取3分，須指出《香港國安法》能保持香港特別行政區的繁榮和穩定，保障市民的合法權。另外，有數據顯示銀行體系不但沒有資金流失，更有共500億美元流入；有不少內地和海外企業在香港營運或設置地區總部等，以反映香港仍擁有良好的營商環境，並保持獨特的優勢。

考評局早前已就樣本試卷進行先導測試，目前完已完成評卷工作。（資料圖片)

至於佔8分、全卷最高分的2d題，要求考生就培養香港青少年的國家觀念，論述學校教育有多重要。考生引用資料後，須按香港現時的情況，充分考慮學校教育對培養青少年國家觀念的成效及限制，並提出合理的論據，能充分理解及恰當地評用國家安全觀念、國民身份認同等知識。

要取滿分 論述成效須舉出教育能幫助學生客觀認識國家

考生要取得滿分，在論述學校教育的成效方面，須舉出學校教育能提供正確全面的資訊，如資料提及的班主任課，有助學生認識國家、了解國情，「一般網絡資訊或有不當信息、或未經證實的流言等」，學校教育能幫助學生更客觀地認識國家。此外，考生可舉出學校活動多元化，除舉辦「全民國家安全教育日」，亦包括學校升旗禮、班主任節，還可透過課程、全方位學習活動、國內考察團等，培養學生的國家觀念。

至於學校不足或限制，考評局建議考生指出，學校教育只涵蓋幼稚園及中小學，但其他年齡層的青少年如大學生或初職人士，則難以藉此培養國家觀念；學校教育亦無法建立有利培養國家觀念的社會環境，透過立法工作才能建立建全維護國家安全的法律制度，全面貫徹「一國兩制」，更能有效培養國家觀念。

已完成先導測試評卷工作 將公布「達標」等級描述

另外，考評局早前已就樣本試卷進行先導測試，收集學生真實答卷，分析相關的評核及考生表現數據，以協助制訂「達標」的評級標準與等級描述，惟至今尚未公布。



考評局回覆《香港01》查詢，指有關評卷工作已經完成，正就相關資料進行數據分析及研究，稍後會適時公布公社科「達標」的等級描述，以及考生表現示例等資料以供參考。

考評局今日公布2021《試題專輯》。（資料圖片）

通識IES刪兩部分 39%校內評分超出預期範圍

考評局今日公布2021《試題專輯》，今年通識兩份試卷無政治及民生議題的題目，亦被指試題較往年淺，具批判思考、高階思維的題目較少。

考評局在報告指，卷一資料回應題，大部分考生均明白題目的要求，能有意識地利用所提供的資料作答。此外，考生多能展示對與題目相關的知識和概念之基本理解。

卷二延伸回應題方面，考生普遍對題目所選取的當代議題，有一定的認識和理解，答題大致能表現出合理的水準。但是，考生在援引事例、語境知識的運用上稍欠理想。

因應疫情影響，2021年的通識科獨立專題探究（IES）的佔分由20%減至10%，考核的四大部分縮減至只有A、B部分，涉及題目界定和概念辨識。

報告指，有475間學參與IES，經調分後的結果顯示，有61%的學校所給的分數在「符合預期範圍」內；39%超出預期範圍，當中18％高於預期，21%低於預期。考評局稱，大部分學校只是「稍為」偏離預期範圍，反映大部分老師能掌握評分標準。