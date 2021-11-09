加電費｜港燈用盡「儲備」遏升幅避雙位數　學者料2023年加幅更大

中電及港燈明年凍結平均基本電價，但因國際燃料價格持續攀升，今日（9日）宣布電費分別加價5.8%及7%，至每度電128.9仙及135.3仙，並承認已「用盡板斧」，動用兩個「錢罌」（即電費穩定基金及燃料費調整條款賬），才抑壓加幅，否則電費更高。

有學者認為，兩電今次「翻箱倒籠」遏制電費升幅，燃料價格調整條款賬更出現負數，導致要墊資部分燃料支出，預視隨新能源機組陸續入賬，全球燃油及天然氣價格持續上升，市民要有心理準備2023年電費加幅更大。



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由於立法會會期完結，環境局聯同兩電召開記者會交代明年電費調整。在港島區方面，明年1月起每度電加價至135.3仙。港燈董事總經理尹志田表示，明年凍結基本電費，是靠動用4.5億元電費穩定基金，否則要再加價5.5仙；另港燈亦再動用3.7億元燃料費調整條款賬，致出現負結餘，否則燃料價條款收費再上調3.7仙。

用盡兩個「錢罌」壓低電費加幅

換言之，今次港燈已將兩個「錢罌」用盡，抑壓每度電9.2仙的增幅，加上每度電 1 仙的特別回扣，才令加幅由約15%減至7%。尹志田表示，已盡最大努力才把加幅壓低至7%，否則「電費加得相當重」。

中電雖然同樣凍結基本電費，但燃料價格上升，增加燃料費調整條款賬上調壓力，故動用25億元「錢罌」壓抑升幅至5.8%，令每度電加價至128.9仙。中電總裁蔣東強表示，電費穩定基金動用了18億元，下年度基金僅結餘9億元。

未公開調整電費機制文件

環境局及兩電未有如往年公開補充文件，進一步披露兩電調整明年電費的機制，故無法知悉電費穩定基金及燃料價格調整條款帳的實際「儲備」及對每度電的影響，倘用盡結餘，日後電費勢必反彈。參考中電今年中期報告，截至6月30日基金儲備為23.52億元，燃料價格調整條款賬跌至負數，墊支1.77億元；港燈基金儲備為12.58億元，燃料價格調整條款賬為5.15億元。

政府與兩電進行周年電費檢討，明年1月起，中電每度電收費加至128.9仙，加幅為5.8%；港燈每度電收費為135.3仙 ，加幅為7%。（盧翊銘攝）

避談兩電是否賺盡8%回報率

環境局局長黃錦星表示，全球受燃料價格上升影響，倫敦、紐約、新加坡等地電費都有雙位數升幅，個別城市加幅更達兩成，故港府與兩電達成協議，基本電價繼續凍結，燃料價格會調整，認為是次單位數加幅，電費仍較其他大城市便宜。

根據現時《利潤管制協議》機制，兩電可賺盡8%回報，記者會上兩電均沒有回應調整電費後，是否仍能「賺盡」8%回報率。環境局副秘書長伍江美妮表示，電力公司作出龐大投資，亦需要合理回報，認為在管制協議下，已要求提供好的服務，價格亦要合理，在電費調整上已要求盡最大努力壓制，即使燃料價格升幅難以控制，也要盡量減緩升幅，而非直接轉嫁消費者。

她指出，「動用兩個『荷包』，凍結基本電費，甚至燃料賬維持大額負結餘，8、9年前也曾出現負結餘，代表電力公司墊支資金預繳燃料費，到底出年燃料費有咩調整好難估計，但每次調整都希望做到最平穩，政府也盡力把關，要求兩電盡最大努力維持價格合理、升幅平穩。」

學者預計後年電費加幅更大

世界綠色組織行政總裁余遠騁形容，兩電今次「翻箱倒籠」壓抑電費升幅，包括動用地租及差餉特別回扣。他指出，凍結基本電費「已用盡彈藥」，加上新的燃氣機組D2將會入賬，相信「明年凍結得，之後未必得」。

當全球燃油及天然氣價格大幅上升，兩電去年預留今年買燃料的資金相信「預少咗」，甚至會出現負數需要墊資，故中電燃料調整費加價約37%，而港燈加價約57%。他預計，今年受疫情影響才動用「錢罌」壓抑，踏入碳中和年代，2023年要有心理準備電費勢必加得更多。

民主黨環境政策發言人易承聰擔心，兩電就新能源項目不斷作出新投資時，在利潤管制協議下未來電費只會有增無減，促請政府將准許回報率再作進一步下調，以減低市民電費負擔。