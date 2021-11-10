通關｜陳肇始：食肆需掃安心出行　與內地商熔斷機制個案定義

內地與本港免檢疫通關有望於今年底實施，其中一個磋商重點為「熔斷機制」，特首林鄭月娥昨日出席行會前表明，從香港角度希望機制不要太嚴謹。

食物及衞生局局長陳肇始接受《香港01》訪問時表示，需與內地商討設立熔斷機制，包括個案的定義，「乜嘢(個案)會計，乜嘢唔計，雙方要有溝通共識」，前題是不想為內地帶來額外風險。

為了推動兩地通關，政府早前強制進入政府場所要使用安心出行，相關措施即將推展至全港食肆，陳肇始表示食環署已與食肆商討，初步覺得可行，「但要畀少少時間。」



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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前曾表示，本港與內地通關所設立的熔斷機制，相信會跟從澳門現時的模式，只要出現一個源頭不明本地個案就會暫停通關。

陳肇始接受訪問時表示，需與內地商討熔斷機制的準則，包括個案定義，即會計算那些個案，那類個案又不包括在內，雙方要有溝通共識。她強調「唔希望不斷熔斷」，但如有需要亦應叫停，「真係有個案，真係有風險，都係要熔斷，熔斷都只係帶來不便」。

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陳肇始稱，為了避免通關後觸發熔斷機制，本港需要控制好疫情，達到持續清零，最近政府亦有不同措施收緊及加強。被問及全港食肆是否本月底前需強制使用安心出行，她表示食環署已與食肆商討，「初步覺得可行，但要畀少少時間」，如有最新做法會盡快公佈。

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政府場所包括街市等早前強制使用安心出行，不少市民批評措施擾民，陳肇始承認在推行初期會帶來不便，但越多地方使用，對推行防疫抗疫工作會更有成效，故會繼續擴大進行，「可能初頭係有啲不便，任何防疫抗疫措施每一次做，最初做檢測覺得不便，打針帶嚟不便，安心出行有啲不便，戴口罩最初都話不便，當常態化成個疫情控制嘅時候，大家都要接受係生活一部分。」

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政府明日起為合資格市民打第三針，屬首批接種疫苗，至今已逾半年的特首林鄭月娥昨日在行會前見記者時表示，明日將會去打第三針。不過，陳肇始則稱近日工作繁忙，未定何時去打第三針，「我未去處理，我做埋晒呢啲訪問就會去。」