通關｜迎小通關　梁子超︰兩群組易有「假訊號」　促避免無辜熔斷

有傳本港下月初可以與內地有「小通關」，首階段會設每日1000個名額，亦有指只要出現一個本地個案，就會觸發熔斷機制。

呼吸系統專科醫生梁子超今（9日）於電台節目中表示，復陽個案及高風險、高暴露群組確診等，未必會造成社區傳播，指是「假訊號」，認為可先觀察有否社區傳播出現，避免無辜斬斷通關。



梁子超指，復陽個案及高風險曝露群組確診等，未必會造成社區傳播，不應一出現就立即熔斷通關。（資料圖片）

梁子超說，近日傳出的通關計劃在預期之中，認為12月初試行通關較好，因為香港輸入風險於該時段未必顯著，亦希望內地疫情屆時可以進一步控制。他認為，熔斷機制應在出現社區傳播致有輸出個案風險才實行，指出有兩個情形為「假訊號」，包括復陽個案及高風險、高曝露群組人士。

梁說，復陽個案並無病徵，內地本亦不把無病徵個案當成確診個案，但香港則會仍視作本地個案。梁指，內地曾出現一宗個案6次復陽，「咁嘅個案又下下叫停咩？」至於高風險、高暴露群組，梁子超指，他們每3日檢測一次，出現個案時未必會擴散入社區，認為不適宜分為「本地源頭不明個案」，而是「可能輸入個案相關個案」，可先觀察相關個案的工作場所，及其接觸者有否出現傳播訊號。他認為，兩地官員說法未必一致，但理念上相似，雙方政府應有默契。

熔斷14天後可恢復通關

至於熔斷後，要相隔多少天才可恢復通關。梁子超認為，內地做法是14日內在高強度的檢測中找不到新個案，指香港情況亦一樣，在14日沒有傳播訊號可恢復通關。他指，不預期熔斷後會出現大量人士滯留香港，首階段小通關不會有大量即日來回旅客，而訪港人士亦會自行安排住宿。即使通關要熔斷，有關人士亦不是無法離境，只是要檢疫，失去方便。