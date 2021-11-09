通關｜社交距離措施延續14日　政府預告食肆將嚴格使用安心出行

政府刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，直至11月24日為止，即口罩令、限聚令等措施繼續實施。食物及衞生局發言人今日（9日）表示，維持措施是因應全球疫情持續嚴峻，同時亦為日後恢復與內地通關或跨境出行「創造有利條件」。

政府又預告，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所進一步嚴格推行使用「安心出行」，並會於稍後公布詳情。



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田北辰指進入所有食肆均需掃瞄安心出行

當局稱表列處所將進一步嚴格推行使用「安心出行」，立法會議員田北辰早前引述消息指，內地最關注「無口罩」場地，故政府將提出全港所有食肆都必須要求顧客使用「安心出行」紀錄行蹤，不會再分為A、B、C、D類食肆，他預計新措施會於本月底推行。

▼食肆ABCD分類防疫安排▼



食物及衞生局發言人又提到，現時本地80歲或以上長者新冠疫苗的接種率只有15%，即有85%該年齡層的長者正處於高風險狀態，是相當危險的信號，繼續呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想，「在本港第五波疫情來臨前盡早接種疫苗。