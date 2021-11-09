港隊劍擊女成員藏發射器及波子　定罪上訴被駁回　即時入獄6星期

劍擊港隊女成員在前年721白衣人襲擊事件一星期後，於凌晨被警方在元朗西鐵站的樓梯口搜出自製發射器及30粒波子，她因管有攻擊性武器罪被判囚6周。她不服裁決提出上訴。高等法院今日（9日）頒裁決指，雖然辯方批評作供警員偷看筆記簿副本，但法官認為女警因首次出庭而緊張，不認為原審有錯，又認為女被告的辯解不合理，終駁回上訴，女被告要即時服刑。



上訴人劉曉敏（24歲）被裁定於2019年7月29日在元朗站H出口樓梯間，管有攻擊性武器，即一包30粒波子及一個自製發射器。該自製發射器為膠水樽的上半部，樽口駁上氣球。

劉曾稱波子是亣

劉審訊時辯稱波子準備用於大學劍擊訓練營的夾波子遊戲，所謂的發射器是製作水彈時使用的注水器，但辯解不獲原審裁判官接納。

指作證警曾偷看筆記

雖然辯方曾批評其中一名警員證人休庭時偷看筆記簿副本，但法官稱明白該警員首次出庭非常緊張，因此犯了錯偷看筆記簿副本，但不認為原審在此情況下信納其證供的做法出錯，又認為警員描述女被告警誡回應時只是「有碗話碗、有碟話碟。」

法官亦不認為裁判官對辯方證人特別嚴苛，認為被告就管有自製發射器及波子的解釋不合情理，終駁回她的定罪上訴。

案件編號：HCMA 383/2020