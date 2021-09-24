青年示威帶玻璃擊錘　痛定思痛並考上大學　官信已得教訓判社服令

前年11月12日荃灣發生警民衝突，一名青年涉藏有玻璃擊錘，被控管意圖損壞財產罪，他早前被裁定罪成。辯方今日（24日）求情指，他已深刻反省，事後亦努力學業，成功考上大學，若判監禁將要放棄學位，裁判官表示雖然案件有嚴重之處，但相信他被還押14天，已得到深刻教訓，而且他若無法上學，將會失去讀大學的機會，平衡更生、公眾利益等因素後，判處240小時社會服務令。



被告楊栢杰（21歲），被控於2019年11月12日，在荃灣荃新天地一期外管有玻璃擊錘。

沒再參與社運並努力學業

辯方求情指，被告事後已痛定思痛，深切反省，沒有再參與社會運動，並努力學業，他原本成績欠佳，但今年成功考上大學。由於他是大學新生，根據校方政策，他不能在首年休學，若今年無法出席課堂，將要放棄學位。

沒證據顯示曾用擊錘

辯方也提到，他接納法庭的裁決，攜帶玻璃擊錘到場為伺機破壞財產，本案沒有涉及仇視、霸凌、恫嚇元素，亦沒有證據顯示被告曾使用過玻璃擊錘，望法庭判社會服務令。

裁判官指，案件有其嚴重之處，案發現場出現示威，警方要動員多人維持治安，當時也正值暴力示威的高峰期，被告更攜有暴力示威者會使用的物品。

若無法上學將失去讀大學機會

不過，法庭考慮到被告沒有案底，相信他被還押14天，已得到深刻教訓，報告顯示他努力學業考上大學，他若無法上學，將會失去讀大學的機會，平衡被告的更生、公眾利益、阻嚇等因素後，決定判處社會服務令。

案件編號：WKCC4509/2020