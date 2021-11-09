尖沙咀凱譽封區檢測　有住客抵港後居住　初步確診驗出帶變種病毒

政府今日（9日）晚上7時公布，將尖沙咀棉登徑8號凱譽列為指定「受限區域」，整幢大廈需要封區檢測。政府發言人表示，今日發現一宗由海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示個案涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故對相關區域作出限制與檢測宣告。受檢人士須於明日凌晨零時前接受檢測，政府目標是在明日（10日）上午約7時完成行動。



▼11月9日棉登徑8號凱譽封區檢測▼



政府今日（9日）晚上7時公布，將尖沙咀棉登徑8號凱譽列為指定「受限區域」，整幢大廈需要封區檢測。受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（10日）上午約7時完成行動。

政府今日（9日）晚上7時公布，將尖沙咀棉登徑8號凱譽列為指定「受限區域」，整幢大廈需要封區檢測。（政府新聞網）

患者抵港後曾居住凱譽 涉變種病毒

政府發言人表示，今日發現一宗由海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示個案涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故對相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

其後須再接受４次強檢

當局補充，「受限區域」內的人士如在11月7日至9日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但亦須留在其處所等候。另外，相關人士須在公布確診個案計起第3、7、12及19日進行強制檢測。